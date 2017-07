Meksikossa asemiehet surmasivat 11 ihmistä kesken lastenjuhlien

Meksikossa naamioituneet asemiehet ovat surmanneet 11 ihmistä kesken lastenjuhlien Tizayucan kaupungissa, kertoivat viranomaiset ja naapurit torstaina. Naapureiden mukaan neljä asemiestä ryntäsi suureen telttaan, jossa perhe piti juhlia kotinsa ulkopuolella.

Naapurit ovat kertoneet, että asemiehet surmasivat seitsemän miestä ja neljä naista. Viranomaisten mukaan neljä lasta on löydetty vahingoittumattomina.

Paikallismedian mukaan yksi lapsista on kertonut, että poliisin vaatteisiin pukeutuneet asemiehet olivat tulleet telttaan ja surmanneet kaikki aikuiset.

Poliisi sai ilmoituksen ampumisesta pian puolenyön jälkeen torstaina.

Meksikossa kuolemaan johtaneissa väkivaltaisuuksissa on nähty viime kuukausina piikki. Väkivaltaisuudet ovat myös levinneet alueille, joissa on normaalisti ollut rauhallista. Yksi näistä alueista on Hidalgon osavaltio, jossa Tizayucan kaupunki sijaitsee.

Tuoreimman datan mukaan henkirikoksia tehtiin Meksikossa toukokuussa ennätysmäärä: 2 186 kappaletta eli keskimäärin 70 kappaletta päivässä. Meksiko on tilastoinut henkirikoksia viimeiset 20 vuotta.

Meksikossa on vaikutusvaltaisia huumekartelleja, jotka myös lisäävät väkivaltaisuuksia maassa.