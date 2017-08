Kenian vaalimellakoissa kuollut toistakymmentä ihmistä

Kenian vaalimellakoiden uhriluku on kasvanut. Uutistoimisto AFP:n mukaan perjantaina syttyneissä väkivaltaisuuksissa on kuollut yhteensä 16 ihmistä. Kenialaisen ihmisoikeusjärjestön mukaan kuolleita on 24.

Mellakat syttyivät sen jälkeen, kun istuva presidentti Uhuru Kenyatta oli valittu toiselle kaudelle. Hänen vastaehdokkaansa Raila Odingan kannattajat syyttivät vaaleja vilpillisiksi ja lähtivät monissa kaupungeissa osoittamaan mieltä kaduille. AFP:n poliisilähteiden mukaan maan länsiosan mellakoissa on kuollut seitsemän ihmistä. Kenian länsiosa on Odingan vahvaa tukialuetta. Myös pääkaupunki Nairobin slummialueilla mellakoitiin ja poliisin mukaan ainakin kahdeksan ihmistä kuoli. Kenian viranomaiset kiistävät poliisin ampuneen rauhanomaisia mielenosoittajia. Sunnuntaina mielenosoitukset olivat jo laantuneet.