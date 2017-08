SVT: Ruotsi valmis toimimaan neuvotteluapuna Yhdysvaltojen ja Pohjois-Korean kiristyneessä tilanteessa

– Jos meiltä pyydetään apua tai jos joku uskoo, että meillä voisi olla rooli asiassa, teemme niin, Wallström sanoi SVT:lle myöhään sunnuntaina.

Ruotsilla on jo ennestään niin sanottu turvallisuusrooli Pohjois-Korean ja Yhdysvaltain välillä esimerkiksi keskusteluiden hallinnoijana.

Ruotsi oli ensimmäinen Länsi-Euroopan maa, joka perusti suurlähetystön Pohjois-Koreaan. Lisäksi Ruotsi oli vuoteen 2001 ainoa länsimaa, jolla on ollut katkeamaton diplomaattinen edustusto Pohjois-Koreassa.

Yhdysvallat ja Pohjois-Korea ovat viime aikoina käyneet keskenään sanasotaa, joka on vain kasvattanut jännitteitä maiden välillä. Esimerkiksi Kiinan presidentti Xi Jinping on kehottanut Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia välttämään sanoja ja tekoja, jotka lietsovat jännitteitä Korean niemimaalla. Pohjois-Korean merkittävin diplomaattinen liittolainen Kiina on vedonnut myös Pohjois-Koreaan sanasodan hillitsemiseksi. Myös muiden maiden johtajia on ilmaissut huolensa Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean suhteiden kasvaneesta jännittyneisyydestä.

Pohjois-Korea on tehnyt useita ohjus- ja ydinkokeita. Se on ilmoittanut harkitsevansa iskua Yhdysvaltain Guamissa sijaitsevan sotilastukikohdan lähelle keskipitkänmatkan ballistisilla ohjuksilla. Yhdysvaltain presidentti Trump puolestaan on ilmaissut, että sotilaskeinot eivät ole poissuljettuja Pohjois-Korean tilanteen hoitamisessa.