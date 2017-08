WHO: Jemenissä jo yli puoli miljoonaa ihmistä on sairastunut koleraan

Jemenissä koleraepidemia on jatkanut kasvuaan. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan tartunnan uskotaan saaneen jo yli 500 000 ihmistä. Epidemia on vaatinut jos lähes 2 000 ihmishenkeä, järjestö kertoo.

YK:n tietojen mukaan yli neljännes kuolleista ja yli 41 prosenttia tartunnan saaneista on lapsia.

Epidemia sai alkunsa vajaa neljä kuukautta sitten sodan runtelemassa Jemenissä. WHO:n mukaan taudin leviämistahti on hidastunut sitten heinäkuun alun, mutta järjestö varoittaa, että tauti vaikuttaa edelleen päivittäin tuhansiin ihmisiin.

"Sairaaloita, lääkkeitä ja puhdasta vettä ei ole tarpeeksi"

WHO on sanonut, että kaksi vuotta kestäneen sodan romahduttama infrastruktuuri on luonut erityisen tarttuvalle, bakteerien levittämälle taudille täydelliset olosuhteet. Tauti leviää saastuneen ruoan tai veden välityksellä.

Tautia voidaan hoitaa helposti, mutta hoidon tarjoaminen Jemenissä on vaikeaa. Sodan vuoksi vain osa maan sairaaloista on toimintakykyisiä.

– Tuhannet ihmiset ovat sairaita, mutta sairaaloita ei ole tarpeeksi, lääkkeitä ei ole tarpeeksi, puhdasta vettä ei ole tarpeeksi, sanoo WHO:n edustaja järjestön tiedotteessa.

Edustajan mukaan yli 99 prosenttia jemeniläisistä, jotka saavat taudin, voisivat selvitä, jos heillä olisi mahdollisuus päästä hoitoon.

Yli 15 miljoonalla maaseudulla asuvalla jemeniläisellä ei ole pääsyä perusterveydenhuoltoon.

Taistelut Jemenissä kiihtyivät uudelleen pari vuotta sitten kun Saudi-Arabian johtama arabimaiden koalitio aloitti ilmaiskut tukeakseen ahtaalle joutunutta presidentti Abdrabuh Mansur Hadia. Muun muassa Yhdysvaltain tukema koalitio syyttää Irania huthikapinallisten aseistamisesta. Iran on torjunut syytökset.