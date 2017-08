Charlottesvillen tapahtumia uudelleen kommentoinut Trump kritisoi jälleen mediaa: Valheellinen media ei ole ikinä tyytyväinen

Trumpin viikonloppuna esittämiä ensimmäisiä kommentteja Charlottesvillen tapahtumista on pidetty liian lievinä, koska hän ei tuominnut yksiselitteisesti äärioikeiston väkivaltaa. Sekä demokraattien että republikaanien johtohahmot kritisoivat lausuntoja.

Maanantaina Trump tuomitsi rasistisen väkivallan.

– Olemme kansakunta, joka perustuu totuudelle ja jossa kaikki ovat tasa-arvoisia, Trump sanoi televisioidussa puheessaan.

– He, jotka levittävät väkivaltaa kiihkoilun nimissä, iskevät suoraan Amerikan sydämeen. Rasismi on pahuutta ja he, jotka aiheuttavat väkivaltaa sen nimissä, ovat rikollisia ja roistoja, mukaan lukien Ku Klux Klan, uusnatsit, valkoisen ylivallan kannattajat ja muut viharyhmät, jotka ovat ristiriidassa kaiken sen kanssa, jota arvostamme amerikkalaisina.

– Tuomitsemme tämän törkeän vihan, ahdasmielisyyden ja väkivallan. Niillä ei ole paikkaa Amerikassa, Trump sanoi.

"Kyse terrorismista"

32-vuotias nainen sai surmansa lauantaina, kun auto ajoi vastamielenosoittajien joukkoon äärioikeistolaisten ja heitä vastustaneiden mielenosoittajien välisten yhteenottojen aikana. 19 ihmistä loukkaantui. Yliajosta epäillään 20-vuotiasta ohiolaista miestä.

Sekä Yhdysvaltain oikeusministeri Jeff Sessions että maan kansallisen turvallisuuden neuvonantaja H. R. McMaster ovat kutsuneet tapausta terrorismiksi. Sessions sanoi, että oikeusministeriö käynnistää tutkinnan, jotta yliajajaa voitaisiin "syyttää kaikkein raskaimmista rikoksista". Sessions sanoi, että kyse on "yksiselitteisesti julmasta hyökkäyksestä, jota on mahdoton hyväksyä