Trump palasi New Yorkin kotiinsa ensimmäistä kertaa presidenttinä

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vierailee New Yorkin kodissaan Trump Towerissa ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun hän astui virkaan noin puoli vuotta sitten. Trump aikoo oleilla New Yorkissa useamman päivän ennen kuin palaa päättämään lomansa golfkerholleen Bedminsterissä New Jerseyssä.

– Tuntuu hyvältä olla kotona monen kuukauden jälkeen, mutta Valkoinen talo on erittäin erityinen, sen kaltaista paikkaa ei ole. Ja oikeastaan Yhdysvallat on kotini, Trump kirjoitti Twitterissä. Trump ei nauti suuresta suosiosta kotikaupungissaan, eikä hän palannut New Yorkiin kovin rauhallisissa merkeissä. Aiemmin päivällä sadat mielenosoittajat kerääntyivät Trump Towerin ympärille tuomitsemaan presidentin viikonloppuna esittämät kommentit Charlottesvillen tapahtumista. Virginian osavaltiossa sijaitsevassa Charlottesvillen kaupungissa kuoli yksi ja loukkaantui 19 ihmistä, kun auto ajoi vastamielenosoittajien joukkoon äärioikeistolaisten ja heitä vastustaneiden mielenosoittajien välisten yhteenottojen aikana. Trumpin ensimmäisiä kommentteja tapahtuneesta pidettiin liian lievinä, koska Trump ei tuominnut yksiselitteisesti äärioikeiston väkivaltaa. Maanantaina Trump tuomitsi rasistisen väkivallan. – Ei Trumpia, ei KKK:ta, ei fasistista USA:ta! mielenosoittajat huusivat. Trump vältti lopulta mielenosoittajien kohtaamisen, sillä hän saapui New Yorkiin illalla pimeän jälkeen, kun kadut olivat jo tyhjentyneet.