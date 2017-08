"Raketti-Madsenin" sukellusvenesotku on saanut Tanskan shokkitilaan

Tanskalaiskeksijä Peter Madsenin alamäki on järkyttänyt tanskalaisia. "Raketti-Madsenina" tunnettu keksijä on maassa hyvin kuuluisa: hänet tunnetaan intohimoisena työmyyränä, jonka pään on täyttänyt visio avaruusmatkasta itse rakennetulla raketilla.

Nyt Madsen on vangittuna epäiltynä ruotsalaisen toimittajan kuoleman aiheuttamisesta, ja tanskalaiset ovat shokissa. – Sekä hänen ystävänsä että hänen vihollisensa ovat shokissa ja yllättyneitä. He istuvat, pureskelevat kynsiään ja toivovat, toivovat, toivovat, että kyseessä on väärinkäsitys, että sitä ei tapahtunut, kirjoittaa toimittaja Thomas Djursing tanskalaisessa Ingeniören-lehdessä. Ruotsalaistoimittaja Kim Wall on ollut kateissa torstai-illasta lähtien. Viimeksi hänet nähtiin Madsenin sukellusveneessä. Aluksi Madsen kertoi jättäneensä Wallin Kööpenhaminan satamaan torstai-iltana ja olleensa sukellusveneessä yksin sen upotessa. Myöhemmin hän kuitenkin muutti tarinaansa, mutta poliisi ei kertonut miten. Madsen on kiistänyt kuolemantuottamuksen. Maanantaina hänen asianajajansa ilmoitti, ettei Madsen aio valittaa vangitsemisestaan. Iäkkään isän silmäterä Toimittaja Djursing on kirjoittanut Madsenista satoja lehtijuttuja ja kirjan, "Raketti-Madsen – Tanskan tee-se-itse-astronautti". – Jotta voi ymmärtää Peter Madsenia, täytyy ymmärtää hänen isäänsä, Djursing sanoo. Kirjassaan Djursing kuvaa Madsenin epätavanomaista elämänkohtaloa. Hänen vanhempansa erosivat, kun Madsen oli neljävuotias. Eron jälkeen Madsen asui kahdestaan iäkkään isänsä kanssa. Djursing kuvaa isää hyvin vanhanaikaiseksi, konservatiiviseksi ja kovaksi – mutta Peter oli hänen silmäteränsä, jonka eteen isä oli valmis tekemään kaikkensa. Madsen oli vanhempiensa ainoa lapsi. Hän kasvoi isänsä maailmassa, joka oli täynnä tarinoita toisesta maailmansodasta ja avaruuskilpavarustelusta. Jo pienenä lapsena Madsen alkoi tehdä omia polttoainekokeiluitaan, jotta voisi tehdä raketteja. Teini-ikäisenä Madsen alkoi pitää huolta vanhasta isästään, joka oli heikossa kunnossa. Madsen hoiti isäänsä tämän kuolemaan asti, kun Madsen itse oli 17-vuotias. Insinööriopintoja vain raketteja varten Madsen pääsi opiskelemaan insinööriksi, mutta suoritti opintojaan vain siihen asti, kunnes osasi tarpeeksi rakentaakseen raketteja ja sukellusveneitä. Samasta syystä hän opiskeli hetken myös hitsausta. Elämä ei ole kuitenkaan ollut pelkkää tekniikkaa ja keksintöjä, vaan Madsenin kohdalle on osunut useita konflikteja. Madsenilla on vaikeuksia tulla toimeen muiden ihmisten kanssa, hänellä on kunnianhimoisia tavoitteita ja hän haluaa tehdä kaiken omalla tavallaan, Djursing kertoo. Vuonna 2008 Madsen käynnisti menestyksekkään yhteistyön arkkitehti Kristian von Bengtsonin kanssa. Ensimmäiset kuusi vuotta miehet kehittivät useita raketteja yhdessä, mutta sitten ystävyys katkesi ja heidän tiensä erkanivat. Djursingin mukaan miehet vihaavat toisiaan. Madsenin suurin unelma on matkata avaruuteen omatekoisella raketilla. Hän on hyvin tietoinen, että matka olisi hengenvaarallinen. – Filosofiani tämän työni kanssa on se, että tehdään paljon, tehdään seitsemän päivää viikossa ja tehdään 16 tuntia vuorokaudessa, Madsen sanoi Science report -lehden haastattelussa. Nyt kunnianhimoinen projekti on kuitenkin tehnyt pakkolaskun.