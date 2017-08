Puu kaatui väkijoukkoon Madeiralla kesken uskonnollisen juhlan – useita kuollut

Madeiralla 12 ihmistä on kuollut ja 52 loukkaantunut puun kaaduttua keskelle väkijoukkoa, kertoo Portugalin yleisradioyhtiö RTP

RTP:n mukaan puu kaatui vähän puolenpäivän jälkeen paikallista aikaa pääkaupunki Funchalin lähistöllä kirkon pihamaalla. Paikalla oli meneillään uskonnollinen juhla.

Viranomaiset vahvistivat uhrimäärän tiedotustilaisuudessa alkuillasta paikallista aikaa.

Seitsemän ihmistä loukkaantui vakavasti. Viranomaisten mukaan kymmenen ihmistä kuoli turmapaikalla ja uhrien joukossa on kaksi lasta. Loukkaantuneiden joukossa on myös lapsia ja muiden maiden kansalaisia. Viranomaisten mukaan yksi heistä on ranskalainen, yksi saksalainen ja yksi unkarilainen.

Puun kerrotaan kaatuneen paikalla, jossa myytiin kynttilöitä juhlan vieraille. Puun kerrotaan olleen hyvin vanha, ja RTP:n haastattelemat ihmiset kertovat, että sen runko oli ontto. RTP:n mukaan viranomaiset eivät olleet reagoineet puun kuntoon, vaikka siitä oli varoitettu useasti.

Madeiran suurimmaksi sanottu juhla on keskeytetty onnettomuuden vuoksi. Saarelle aiotaan julistaa kolmen päivän suruaika. Portugalin presidentti Marcelo Rebelo de Sousa on matkalla saarelle. Pääministeri Antonio Costa on esittänyt osanottonsa turman uhreille.