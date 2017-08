Britannia julkistaa ehdotuksensa Pohjois-Irlannin rajajärjestelystä brexitin jälkeen

Britannian on tarkoitus julkistaa tänään ehdotuksensa Pohjois-Irlannin rajajärjestelyistä maan EU-eron jälkeen. Brexitin jälkeen Pohjois-Irlannin ja Irlannin rajasta tulisi myös unionin ulkoraja ja Britannian ainoa maaraja EU:n kanssa.

Britannian ja Irlannin välillä on pystynyt matkustamaan ilman passia 1920-luvulta lähtien. Vapaalla matkustamisella on vahva poliittinen tuki. Britannian hallitus on sanonut, että se haluaa pitää kiinni vapaasta liikkuvuudesta Irlannin ja Britannian välillä, kertoo BBC.

Myös Pohjois-Irlannin ja Irlannin välisen rajan yli voi kulkea vapaasti. Vapaa liikkuvuus rajan yli ja tarkastuspisteiden poistaminen oli yksi Pohjois-Irlannin rauhansopimuksen tärkeimmistä saavutuksista.

Jos Britannia lähtee EU:n yhteismarkkina-alueelta, Pohjois-Irlannin ja Irlannin rajalla on oltava tullitarkastuksia.

Rajakysymys on tärkeä, sillä pohjoisirlantilainen DUP-puolue tukee pääministeri Theresa Mayn vähemmistöhallitusta.