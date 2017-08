Makedonian ulkoministeri Nikola Dimitrov vierailee tänään Suomessa. Hän tapaa Helsingissä ulkoministeri Timo Soinin (uv).

Ministerit keskustelevat ulkoministeriön mukaan ajankohtaisista teemoista, kuten Makedonian EU-lähentymisestä ja Länsi-Balkanin tilanteesta.

Makedonia on virallinen ehdokas EU:n jäseneksi ja on pyrkinyt myös Natoon. Nimikiista naapurimaa Kreikan kanssa on ollut sille näissä neuvotteluissa merkittävä este.