Makedonian ulkoministeri Helsingissä – nimikiistassa Kreikan kanssa merkkejä pyrkimisestä sopimukseen

Makedonian ulkoministeri Nikola Dimitrov on vierailulla Suomessa. Hän on tavannut Helsingissä ulkoministeri Timo Soinin (uv.).

Keskustelunaiheina oli ulkoministeriön mukaan ajankohtaisia teemoja kuten Makedonian EU-lähentyminen ja Länsi-Balkanin tilanne.

Makedonia on virallinen ehdokas EU:n jäseneksi ja on pyrkinyt myös Natoon. Nimikiista naapurimaa Kreikan kanssa on ollut sille näissä neuvotteluissa merkittävä este.

Kiista juontaa 1990-luvun alkuun, jolloin Makedonia itsenäistyi Jugoslavian hajotessa. Kreikka vastusti kiivaasti maan valitsemaa nimeä, joka on sama kuin Kreikan pohjoisella maakunnalla.

Virallisissa yhteyksissä, kuten YK:ssa, maan nimi on Entisen Jugoslavian tasavalta Makedonia. Pitkästä nimestä käytetään yleisesti englanninkielistä lyhennettä FYROM.

Nimikiistassa ei ole vuosikausiin edistytty, mutta aivan viime aikoina on ollut nähtävissä merkkejä pyrkimyksestä sopuun. Ulkoministeri Dimitrov vieraili Ateenassa kesäkuussa, ja Kreikan ulkoministerin Nikos Kotziasin on ollut määrä vierailla pohjoisessa naapurissa vielä tässä kuussa.

Makedonialla on ollut myös sisäisiä ongelmia. Viime keväänä pitkään jatkunut kiista hallituksen muodostamisesta puhkesi väkivaltaisuuksiksi maan parlamentissa. Useita kansanedustajia loukkaantui, heidän joukossaan nykyinen pääministeri Zoran Zaev.

Tilanne rauhoittui ainakin toistaiseksi kesäkuun alussa, kun nykyinen hallitus vihdoin astui virkaansa.