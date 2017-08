Barcelonan keskustassa terrori-isku: auto ajoi väkijoukkoon, useita uhreja

Barcelonan poliisi on vahvistanut, että kaupungin keskustassa tapahtunut yliajo oli terrori-isku.

Valkoinen pakettiauto osui kymmeniin ihmisiin La Ramblan turistikadulla. Espanjalaismedian mukaan kuolleita on ainakin yksi ja loukkaantuneita 20.

Sanomalehti El Paisin lähteiden mukaan auton kuljettaja pakeni paikalta jalan.

Poliisi kehottaa ihmisiä välttämään La Ramblan aluetta. Poliisi on eristänyt kadun ja myös evakuoinut lähialueita. Kauppoja ja ravintoloita on suljettu ja kaupungin julkinen liikenne on pysäytetty.

Uutiskuvissa näkyy, kuinka ihmiset juoksevat paniikissa paikalta.

Tunnettu turistikatu

Barcelonan terrori-iskun tapahtumapaikka La Rambla on kaupungin vilkkain turistikatu. Reilun kilometrin mittainen kävelykatu kulkee kaupungin keskusaukiona pidetyltä Katalonia-aukiolta Kolumbus-patsaalle lähelle Välimeren rantaa.

La Ramblaa reunustavat sadat ravintolat ja kaupat ja se on myöhäiseen yöhön asti täynnä turisteja, kaupustelijoita ja katutaiteilijoita. Katu on ollut tunnettu myös siitä, että se on taskuvarkaiden suosiossa.