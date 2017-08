Barcelonan iskua edeltäneen taloräjähdyksen epäillään johtuneen pommin rakentamisesta

Espanjan poliisi epäilee, että talossa Alcanarissa ennen Barcelonan pakettiautoiskua tapahtunut räjähdys johtui pommin rakentamisesta. Poliisin edustajan mukaan rakennukseen ilmeisesti kertyi kaasua, joka aiheutti räjähdyksen. Epäilystä uutisoi muun muassa BBC. Poliisi on aiemmin kertonut epäilevänsä räjähdyksen ja iskun liittyvän toisiinsa.

Alcanarin räjähdyksessä kuoli ainakin yksi ja useita haavoittui.

Aiemmin kerrottiin kyseessä olleen kaasuräjähdys. Räjähdys tapahtui noin 200 kilometriä Barcelonasta etelään.

Pakettiauton kuljettaja pakeni jalan

Katalonian poliisin mukaan Barcelonan iskussa käytetyn pakettiauton kuljettaja on yhä vapaalla jalalla. Josep Lluis Trapero poliisista kertoo BBC:n mukaan, että kuljettaja pakeni paikalta jalan. Kuljettajan ei uskota olevan aseistautunut.

Poliisi on ottanut kiinni kaksi ihmistä iskuun liittyen, mutta sanoo, ettei kumpikaan ajanut pakettiautoa. Poliisin mukaan kiinniotetut epäillyillä on kuitenkin suora yhteys iskuun. Kiinniotetuista toinen on Espanjan ja toinen Marokon kansalainen.

Torstaina alkuillasta pakettiauto ajoi väkijoukkoon La Ramblan turistikadulla Barcelonan keskustassa. Iskussa loukkaantui yli sata ihmistä ja kuoli ainakin 13.

Noin kaksi tuntia iskun jälkeen kahden poliisin yli ajettiin tarkastuspisteellä Sant Just Desvernin kaupunginosassa. Poliisit ampuivat pakenevaa autoa. Autoa ajanut mies löytyi kuolleena autostaan kolmen kilometrin päästä. Muun muassa BBC kertoo, että ei ole todisteita siitä, että poliisien yliajo olisi yhteydessä Barcelonan pakettiautoiskuun.

Kuolleiden joukossa ainakin belgialainen ja saksalaisia

Pakettiautoiskussa kuolleiden määrä voi viranomaisten mukaan vielä nousta, sillä osalla loukkaantuneista on vakavia vammoja. Uhrien joukossa on viranomaisten mukaan ainakin 18 maan kansalaisia.

Yhden kuolleista on kerrottu olleen Belgian kansalainen. Saksalainen ZDF-kanava kertoo viranomaislähteisiinsä vedoten, että iskussa kuolleiden joukossa on ainakin kolme saksalaista.

Loukkaantuneiden joukossa on ainakin kaksi tanskalaista ja yksi australialainen, maiden viranomaiset ovat kertoneet. Australian ulkoministerin Julie Bishopin mukaan australialaisnainen on sairaalassa. Hänen tilansa kerrotaan olevan vakava, mutta vakaa.

Suomen ulkoministeriölle ei ole ollut yöllä puoli kahteen mennessä tullut tietoa, että iskussa olisi suomalaisuhreja. Mahdollisuutta ei voida kuitenkaan vielä sulkea pois, ministeriöstä kerrotaan STT:lle. Ulkoministeriön mukaan matkustusilmoituksen Barcelonaan on tehnyt yli 150 suomalaista. Matkustusilmoituksen ennen illan iskua oli tehty noin 80, ja ilmoitusten määrä on lisääntynyt iskun jälkeen.

Viranomaiset poistivat liikkumisrajoitukset Barcelonan keskustassa hieman ennen kahta yöllä Suomen aikaa. Alueella olevia kehotetaan noudattamaan poliisin ohjeistuksia.