Barcelonan iskuautoa kuljettanutta etsitään yhä – osa loukkaantuneista hengenvaarallisessa tilassa

Katalonian poliisin mukaan Barcelonan iskussa käytetyn pakettiauton kuljettaja on yhä vapaalla jalalla.poliisista kertoo BBC :n mukaan, että kuljettaja pakeni paikalta jalan. Kuljettajan ei uskota olevan aseistautunut.

Poliisi on ottanut kiinni kaksi ihmistä iskuun liittyen, mutta sanoo, ettei kumpikaan ajanut pakettiautoa. Poliisin mukaan kiinniotetut epäillyillä on kuitenkin suora yhteys iskuun. Kiinniotetuista toinen on Espanjan ja toinen Marokon kansalainen.

Torstaina alkuillasta pakettiauto ajoi väkijoukkoon La Ramblan turistikadulla Barcelonan keskustassa. Iskussa loukkaantui yli sata ihmistä ja kuoli ainakin 13.

Noin kaksi tuntia iskun jälkeen kahden poliisin yli ajettiin tarkastuspisteellä Sant Just Desvernin kaupunginosassa. Poliisit ampuivat pakenevaa autoa. Autoa ajanut mies löytyi kuolleena autostaan kolmen kilometrin päästä. Muun muassa BBC kertoo, että ei ole todisteita siitä, että poliisien yliajo olisi yhteydessä Barcelonan pakettiautoiskuun.

Aamuisella räjähdyksellä saattaa olla yhteys pakettiautoiskuun

Katalonian poliisi yhdistää La Ramblan pakettiautoiskun aamuiseen räjähdykseen talossa Alcanarissa. Aiemmin kerrottiin kyseessä olleen kaasuräjähdys. Alcanarissa kuoli ainakin yksi ja useita haavoittui. Asiasta kertoo muun muassa Guardian.

Poliisin mukaan aamuisen räjähdyksen ja illalla tapahtuneen pakettiautoiskun välillä saattaa olla yhteys.

Kuolleiden joukossa ainakin belgialainen ja saksalaisia

Pakettiautoiskussa kuolleiden määrä voi viranomaisten mukaan vielä nousta, sillä osalla loukkaantuneista on vakavia vammoja. Yhden kuolleista on kerrottu olleen Belgian kansalainen. Saksalainen ZDF-kanava kertoo viranomaislähteisiinsä vedoten, että iskussa kuolleiden joukossa on ainakin kolme saksalaista.

Loukkaantuneiden joukossa on ainakin kaksi tanskalaista ja yksi australialainen, maiden viranomaiset ovat kertoneet. Australian ulkoministerin Julie Bishopin mukaan australialaisnainen on sairaalassa. Hänen tilansa kerrotaan olevan vakava, mutta vakaa.

Katalonian paikallishallinto on julistanut alueelle kolmen päivän suruajan Barcelonan terrori-iskun takia.