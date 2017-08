Espanjassa poliisi on ampunut kuoliaaksi useita ihmisiä estääkseen toisen terrori-iskun

Espanjassa poliisi on surmannut useita ihmisiä Cambrilsissa estääkseen toisen terrori-iskun, poliisi on kertonut medialle. Poliisi surmasi neljä epäiltyä. Guardianin mukaan poliisi on myös haavoittanut yhtä terrorisminvastaisessa operaatiossa.

Joidenkin tietojen mukaan myös poliiseja olisi loukkaantunut operaatioissa. Barcelonassa kuoli aiemmin torstaina terrori-iskussa ainakin 13 ihmistä, kun pakettiauto ajoi ihmisjoukkoon. Lisäksi ainakin sata ihmistä loukkaantui. Poliisi ei ole vahvistanut, liittyvätkö Cambrilsin operaatio ja Barcelonan isku toisiinsa. Katalonian poliisi tiedotti aiemmin terrorinvastaisesta poliisioperaatiosta Cambrilsin kaupungissa Tarragonan maakunnassa. Viranomaiset ovat kehottaneet ihmisiä pysymään kotonaan turvassa. Ihmisiä on kehotettu myös välttämään huhujen levittämistä. Cambrils on pieni turistien suosima rannikkokaupunki, jossa on asukkaita noin 33 000. Cambrils sijaitsee noin 120 kilometrin päässä Barcelonasta.