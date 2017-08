Guardian: Viranomaiset vahvistavat, että Espanjassa oli yön aikana toinenkin terrori-isku

Espanjassa tehtiin yön aikana jo toinen terrori-isku vain tunteja sen jälkeen, kun Barcelonan keskustassa ajettiin pakettiautolla väkijoukkoon. Yöllä terroristit ajoivat autolla väkijoukkoon Cambrilsin lomakaupungissa noin 120 kilometrin päässä Barcelonasta.

Yksi poliisi ja kuusi siviiliä sai yliajossa vammoja. Poliisi ja paikallishallinto ovat vahvistaneet uutistoimistoille, että ihmisten yli ajettiin tahallisesti. Uutistoimisto AP:lle puhuneiden poliisien mukaan autoa ajaneet hyökkääjät olivat varustautuneet räjähdevöin. Poliisi ampui kaikkiaan viisi hyökkääjää kuoliaaksi. Neljä epäillyistä kuoli heti ja yksi myöhemmin.

Barcelonan ja Cambrilsin iskuilla epäillään olevan yhteys toisiinsa. Lisäksi Katalonian viranomaiset epäilevät, että aiemmin Barcelonan eteläpuolella Alcanarissa tapahtunut rakennusräjähdys liittyy vyyhteen.

Barcelonan iskusta on pidätetty kaksi henkilöä, yksi espanjalainen ja yksi marokkolainen. Heistä kumpikaan ei ajanut Barcelonan iskuautoa, poliisi on sanonut. Kuljettajaa jahdataan tiettävästi yhä. Kummallakin pidätetyistä on kuitenkin poliisin mukaan suora yhteys iskuun.

Noin kaksi tuntia iskun jälkeen kahden poliisin yli ajettiin tarkastuspisteellä Sant Just Desvernin kaupunginosassa. Poliisit ampuivat pakenevaa autoa. Autoa ajanut mies löytyi kuolleena autostaan kolmen kilometrin päästä. Muun muassa BBC kertoo, että ei ole todisteita siitä, että poliisien yliajo olisi yhteydessä Barcelonan pakettiautoiskuun.

Uhrien joukossa ainakin 18 maan kansalaisia

Vuokrapakettiauto ajoi ihmisten päälle La Rambla -turistikadulla Barcelonan keskustassa torstaina alkuillasta. Katalonian poliisin mukaan Barcelonan iskussa käytetyn pakettiauton kuljettaja on yhä vapaalla jalalla. Josep Lluis Trapero poliisista kertoo BBC:n mukaan, että kuljettaja pakeni paikalta jalan. Kuljettajan ei uskota olevan aseistautunut.

Ainakin 13 ihmistä kuoli ja yli sata loukkaantui Barcelonan yliajoiskussa. Loukkaantuneista osa on saanut vakavia vammoja ja viranomaisten mukaan kuolonuhrien määrä voi siksi nousta.

Kuolleiden ja loukkaantuneiden joukossa on viranomaisten mukaan ainakin 18 maan kansalaisia. Viranomaiset ovat kertoneet, että uhrien joukossa on ihmisiä ainakin Ranskasta, Saksasta, Espanjasta, Hollannista, Argentiinasta, Venezuelasta, Belgiasta, Australiasta, Unkarista, Perusta, Romaniasta, Irlannista, Kreikasta, Kuubasta, Makedoniasta, Kiinasta, Italiasta ja Algeriasta.

Viranomaiset eivät tarkentaneet, minkä maan kansalaisia kuolleet olivat.

Yhden kuolleista on kerrottu olleen Belgian kansalainen. Saksalainen ZDF-kanava puolestaan kertoo viranomaislähteisiinsä vedoten, että iskussa kuolleiden joukossa on ainakin kolme saksalaista.

Loukkaantuneiden joukossa on ainakin kaksi tanskalaista, yksi australialainen, kolme hollantilaista ja kolme kreikkalaista, maiden viranomaiset ovat kertoneet. Australian ulkoministerin Julie Bishopin mukaan australialaisnainen on sairaalassa. Hänen tilansa kerrotaan olevan vakava, mutta vakaa. Kreikkalaisista loukkaantuneista kaksi oli lapsia, ja myös heidän äitinsä loukkaantui.

Suomalaisia ei tiettävästi uhrien joukossa

Suomen ulkoministeriölle ei ollut yöllä puoli kahteen mennessä tullut tietoa, että Barcelonan iskussa olisi suomalaisuhreja. Mahdollisuutta ei voida kuitenkaan vielä sulkea pois, ministeriöstä kerrotaan STT:lle. Ulkoministeriön mukaan matkustusilmoituksen Barcelonaan on tehnyt yli 150 suomalaista. Matkustusilmoituksen ennen illan iskua oli tehnyt noin 80 ihmistä, ja niiden määrä on lisääntynyt iskun jälkeen.

Viranomaiset poistivat liikkumisrajoitukset Barcelonan keskustassa hieman ennen kahta yöllä Suomen aikaa. Alueella olevia kehotetaan noudattamaan poliisin ohjeistuksia.