Australiassa valmistaudutaan kiisteltyyn kirjeäänestykseen homojen oikeudesta avioitua

Australiassa kuumentaa tunteita väittely siitä, mikä on paras tapa äänestää samaa sukupuolta olevien oikeudesta avioliittoon.

Maan hallitus on ilmoittanut järjestävänsä asiasta vapaaehtoisen postiäänestyksen, johon kansalaisia patistellaan nyt rekisteröitymään. Jos enemmistö postiäänestykseen osallistuneista kannattaa homoliittojen laillistamista, Australian hallitus on luvannut viedä asiaa koskevan lakiesityksen parlamentin käsittelyyn. Vastustajien voittaessa käsittelyä ei tule.

Äänestys on ehtinyt joutua kovaan vastatuuleen jo ennen alkamistaan. Useat homoliittoja kannattavat tahot sekä Australian oppositio pitävät vapaaehtoista postiäänestystä vääränä tapana päättää avioliittoasiasta ja vaativat vapaata äänestystä parlamentissa.

Homoliittojen puolustajat pelkäävät postitse äänestämisen muun muassa houkuttelevan niukasti nuoria australialaisia, joiden keskuudessa samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeuden kannatus on vahvaa. Lisäksi kampanjointi äänestyksen ympärillä altistaa vastustajien mukaan homot ja heidän perheensä vihapuheelle.

Myös hallituksen päätöstä antaa postiäänestyksen hoitaminen Australian tilastokeskuksen hoidettavaksi on kritisoitu.

Kirjeäänestys voi kaatua korkeimmassa oikeudessa

Vaikka kampanjointi postiäänestyksen ympärillä on jo alkanut, sen lopullinen kohtalo on yhä auki. Postiäänestyksen vastustajat ovat valittaneet Australian korkeimpaan oikeuteen, joka käsittelee asiaa syyskuun alussa. Jos oikeus ei estä äänestystä, sen tuloksen on määrä olla selvillä marraskuun lopulla. Parlamentin käsittelyyn mahdollinen lakimuutosehdotus voisi tulla joulukuussa.

Useimmissa Australian osavaltioissa samaa sukupuolta olevat parit voivat rekisteröidä parisuhteensa, mutta liittovaltiotasolla laki ei näitä liittoja tunnusta. Tämä asettaa seksuaalivähemmistöjen oikeuksia ajavien mukaan seksuaalivähemmistöjen ja heteroiden liitot merkittävästi eriarvoiseen asemaan.

Mielipidemittausten mukaan yhtenäisen avio-oikeuden kannatus on Australiassa kasvanut, ja useiden kyselyjen mukaan enemmistö australialaisista on jo sen kannalla. Poliittinen kädenvääntö asiasta on jatkunut vuosia.

Lähteinä käytetty: Australian yleisradio ABC, AFP, SBS, Australian parlamentin verkkokirjasto