Barcelonan iskusta pidätetyllä kaksikolla epäillään olevan "suora yhteys" iskuun – toisella vankilataustaa

Barcelonan terrori-iskusta pidätetyistä kahdesta ihmisestä tiedetään toistaiseksi, että he ovat Espanjan kansalainen Melilasta sekä marokkolainen. Poliisi on kertonut, ettei kumpikaan pidätetyistä ajanut Barcelonassa torstai-iltana väkijoukkoon ajanutta pakettiautoa. Heillä on poliisin mukaan kuitenkin "suora yhteys" iskuun.

Toinen pidätetyistä otettiin kiinni Katalonian pohjoisosassa sijaitsevassa Ripollin kaupungissa ja toinen Alcanarissa, missä tapahtuneella räjähdyksellä epäillään olevan yhteys Barcelonan iskuun. Alcanarissa tapahtui ennen iskua räjähdys, joka tuhosi yhden rakennuksen ja tappoi yhden ihmisen. Lisäksi useita haavoittui. Räjähdystä kuvailtiin aluksi kaasuräjähdykseksi, mutta poliisi kertoi myöhemmin uskovansa, että tapahtumalla voi olla yhteys Barcelonan pakettiautoiskuun. Iskun jälkeen torstain ja perjantain välisenä yönä Katalonian poliisilla surmasi neljä ja haavoitti yhtä terroriyhteyksistä epäiltyä lomakaupungissa Cambrilsissa noin 120 kilometrin päässä Barcelonasta. Myös haavoittunut epäilty kuoli myöhemmin haavoihinsa. Poliisin mukaan operaatiolla estettiin toinen terrori-isku. Kuolleista epäillyistä ei ole kerrottu julkisuuteen lisätietoja. Toinen pidätetyistä tuttu viranomaisille kotiväkivallan takia Espanjalaismedian mukaan toinen pidätetyistä on marokkolaissyntyinen 28-vuotias Driss Oukabir. Tiettävästi iskussa käytetty auto vuokrattiin hänen nimissään ja autosta löytyi hänen henkilöpapereitaan. Asiasta kertovat muun muassa Guardian ja BBC. Oukabir ilmoittautui mediatietojen mukaan itse poliisille Ripollissa nähtyään kuvansa kiertävän mediassa ja sosiaalisessa mediassa. Miehen mukaan hänen henkilöpaperinsa oli varastettu, eikä hänellä ollut osuutta iskuauton vuokraamiseen tai iskuun. Espanjalaismedia on uutisoinut poliisilähteisiinsä vedoten Oukabirin kertoneen poliisille epäilevänsä, että hänen veljensä saattaisi olla henkilöpaperien varastamisen takana. Oukabirista on Guardianin mukaan annettu aiemmin pidätysmääräys kotiväkivallan takia, mutta jihadismiepäilyjä häneen ei ole kohdistettu. Oukabir on espanjalaismedian mukaan istunut jonkin aikaa vankilassa Kataloniassa ja vapautunut vuonna 2012. Oukabir asuu Espanjassa laillisesti. Iskuauton kuljettaja yhä kateissa Barcelonan iskuauton kuljettaja on tiettävästi yhä kateissa. Kuljettaja pakeni poliisin mukaan iskun jälkeen jalan ja häntä etsitään. Kuljettajan ei uskota poliisin mukaan olevan aseistautunut. Kuljettajan tarkoituksena oli selvästi ajaa niin monen ihmisen päälle kuin mahdollista, Espanjan poliisin edustaja Josep Lluis Trapero kuvaili medialle. Äärijärjestö Isis on ilmoittanut olleensa Barcelonan autoiskun takana. Isis ilmoitti asiasta Amaq-propagandatoimistonsa kautta torstaina.