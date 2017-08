Viikatemieheksikin kuvattu Steve Bannon sai lähtöpassit Valkoisesta talosta

Myllerrys Valkoisessa talossa jatkuu. Perjantaina saatiin jo useiden kuukausien ajan spekuloitu uutinen, kun Valkoinen talo ilmoitti päästrategi Steve Bannonin lähtevän tehtävästään.

Valkoinen talo ei kertonut, saiko Bannon potkut vai erosiko hän itse. Muun muassa New York Timesin lähteiden mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump antoi Bannonille potkut.

Bannon liittyi Trumpin leiriin vuosi sitten, kun hänet pestattiin Trumpin presidentinvaalikampanjan johtajaksi. Trumpin voitettua vaalit Bannon nimitettiin presidentin päästrategiksi.

Bannon, 63, on ollut yksi Trumpin hallinnon kiistellyimmistä jäsenistä. Ennen liittymistään Trumpin kampanjaan hän toimi oikeistolaisen Breitbart-uutissivuston toimitusjohtajana. Bannon on kuvaillut sivustoa alt-rightin eli vaihtoehtoisen oikeiston alustaksi. Äärikonservatiivista Breitbartia on syytetty muun muassa nais- ja muukalaisvihasta ja valheellisen tiedon levittämisestä.

Trump on sanonut, ettei Bannon ole rasisti.

Erimielisyyksiä Valkoisessa talossa

Trumpin Valkoisessa talossa Bannon ajoi kovaa, kansallismielistä linjaa maahanmuutossa ja kauppapolitiikassa. Hän esimerkiksi kannatti kauppasotaa Kiinaa vastaan. Poliittisella kartalla Bannonin voikin sijoittaa lähemmäs Euroopan oikeistopopulisteja kuin perinteisiä amerikkalaiskonservatiiveja.

Bannon ajautui usein napit vastakkain Trumpin muiden tärkeiden neuvonantajien, kuten presidentin vävyn Jared Kushnerin kanssa.

Trumpin presidenttikauden alkuaikoina asiantuntijat katsoivat Bannonilla olevan paljon vaikutusvaltaa presidentin politiikkaan. Tätä parodioitiin muun muassa komediaohjelma Saturday Night Livessa, jonka sketseissä viikatemiehen muodossa esittäytynyt Bannon näytti Trumpille kaapin paikan.

Viime aikoina Bannonin asema on heikentynyt, sillä Valkoisen talon kansliapäälliköksi nousseen John Kellyn on arveltu haluavan hankkiutua Bannonista eroon.

Breitbart kirjoitti tuoreeltaan Bannonin lähdön jälkeen, että Bannonin potkut saattavat olla lopun alku Trumpin hallinnolle.