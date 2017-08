Australia päivittää julkisia paikkoja kuten vilkkaita kävelykatuja koskevia turvasuunnitelmiaan Barcelonan terrori-iskun ja muiden vastaavien terroritekojen takia.

Australian pääministeri Malcolm Turnbull julkistaa viikonloppuna uuden terrorinvastaisen strategian, jonka tarkoituksena on ehkäistä ajoneuvoilla toteutettavia terrori-iskuja paikoilla, joissa on paljon jalankulkijoita. Asiasta kertoo sanomalehti The Australian.

Yrityksille, kaupunginhallituksille ja yksityistahoille annetaan ohjeita siitä, miten suojautua ajoneuvoiskuilta.

Australian viranomaisten mukaan ajoneuvoiskut ovat vakavin terrorismiuhka Australiassa.