Nuori sukupolvi ei Venäjällä kapinoi – merkittävää poikkeusta lukuun ottamatta

Venäläinen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi on järjestänyt tänä vuonna kaksi laajaa protestia, joissa huomio kiinnittyi kahteen asiaan: Mielenosoittajat olivat nuoria, ja heitä oli paljon.

Aiemmin venäläisnuoriso on osoittanut mieltään laiskasti. Protesteja on nähty muun muassa kerrostalojen purkuohjelmaa ja Boris Nemtsovin murhaa vastaan, mutta vain Navalnyi sai nuoret liikkeelle massoittain.

Onko nyt syntynyt uusi sukupolvi nykyjärjestelmää haastamaan? Kyllä ja ei, sanoo venäläisen Levada-keskuksen tutkija Denis Volkov.

Riippumaton Levada mittaa Venäjän mielipideilmastoa kyselytutkimuksin ja haastatteluin. Niiden perusteella nuoren venäläissukupolven tuki nykyiselle poliittiselle järjestelmälle on vankempaa kuin aiemmilla sukupolvilla, ja he ovat elämäänsä tyytyväisempiä. Kiinnostus politiikkaa kohtaan on vähäistä.

Samalla presidentti Vladimir Putin on nuorison silmissä suosittu – jopa suositumpi kuin koko väestön keskuudessa keskimäärin. Liki 90 prosenttia nuorista hyväksyy Putinin toiminnan.

Volkov kuitenkin toppuuttelee yksinkertaistuksia. Hänen mukaansa monelle ei yksinkertaisesti tule mieleen ketään, kuka voisi olla Putinille vaihtoehto.

– Vain kolmasosaan hän vetoaa siksi, että hän on vahva mies, joka on kohottanut Venäjän suurvalta-asemaa.

Ja vaikka protesteihin osallistui vain pieni osa koko nuorisosta, heidän määränsä ei ole merkityksetön. Heitä oli kymmeniätuhansia.

Nuorten onkin arveltu saavan Kremliltä erityistä huomiota ennen ensi kevään presidentinvaaleja.

Putin ei ole vielä ilmoittanut ehdokkuuttaan, mutta television NTV-kanavalla nähtiin kesällä nuorisolle suunnattu ohjelma, jonka formaatti oli tuttu: Putin vastaili kansalaisten kysymyksiin. Tällä kertaa kyselijöinä oli kuitenkin ainoastaan nuoria ja lapsia.

Heti ensimmäinen kysymys koski sosiaalista mediaa. Tykkääkö presidentti rentoutua työpäivän jälkeen Instagramin tai Youtuben äärellä?

Putin vastasi, ettei käytännössä käytä nettiä lainkaan. Eikä hän heittäytynyt leikkimieliseen pohdintaan siitä, minkälaisen nimimerkin itselleen keksisi, jos internetissä viihtyisi. Putin kertoi joutuneensa käyttämään peitenimiä KGB:ssä, mutta enää hän ei ymmärrä piiloutumista nimimerkkien taakse.

Kontrasti Navalnyiin on räikeä. Hänen koko kampanjansa rakentuu sosiaalisen median varaan jo siitäkin syystä, ettei häntä päästetä valtion televisiokanaville. Volkovin mukaan Navalnyin viesti on tiivis ja yksinkertainen: varastaminen ja korruptio ovat väärin. Yleismaailmallinen teema puhuttelee etenkin, kun se tarjoillaan rennolla otteella nuorison omilla foorumeilla.

Putinia sosiaalisessa mediassa tuskin nähdään jatkossakaan. Presidentti ottaa netin haltuunsa omalla tavallaan, sillä vastikään hän allekirjoitti lain internetin valvonnan uusista kiristystoimista. Nuorisolle netti on jo televisiota tärkeämpi tiedonlähde, joten Kreml haluaa kontrolloida myös sitä.

Mutta mitä voidaan jo nyt sanoa nuorison äänestyskäyttäytymisestä presidentinvaaleissa?

Volkov arvelee, että suuri osa jää kotiin. Tyytyväistä nuorisoa vaalit eivät kiinnosta niin paljoa, että he vaivautuisivat uurnille. Navalnyi taas ei välttämättä saa lupaa osallistua vaaleihin lainkaan, jolloin hän kehottanee kannattajiaan boikottiin.

Se laskisi osaltaan äänestysprosenttia, jonka Kreml yrittää nostaa korkealle vaalien uskottavuuden tueksi.