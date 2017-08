Venezuelan presidentti Maduro pyytää paavia estämään Yhdysvaltojen joukkojen tulon Venezuelaan

Venezuelan presidentti Nicolas Maduro pyytää paavi Franciscukselta tukea Yhdysvaltojen "sotilaallista uhkaa" vastaan. Maduro toivoi tiedotustilaisuudessa, että paavi estäisi Yhdysvaltojen presidenttiä Donald Trumpia lähettämästä joukkoja hyökkäämään Venezuelaan. Trump sanoi aiemmin tässä kuussa, että Yhdysvallat on valmistautunut siihen vaihtoehtoon, että Venezuelan tilanteeseen puututtaisiin sotilaallisesti.

Levottomuudet ovat jatkuneet Venezuelassa jo kuukausia. Hallitusta vastustavissa mielenosoituksissa on kuollut ja loukkaantunut useita.

Maduroa vastustavat mielenosoittajat syyttävät presidenttiä maan taloudellisesta ahdingosta ja ovat vaatineet uusia vaaleja presidentin vaihtamiseksi. Mielenosoittajat ovat vaatineet Maduroa lisäksi muuttamaan suunnitelmiaan perustuslain muuttamisesta. Maduron toimia on vastustettu myös kansainvälisesti. Yhdysvallat on esimerkiksi asettanut Madurolle talouspakotteita.

Venäjä on puolestaan myynyt Venezuelalle taisteluhävittäjiä ja ohjuksia. Venäjä on lisäksi ilmoittanut, että Trumpin puheita sotilaallisesta puuttumisesta ei voida hyväksyä. Maduron mukaan Venezuelalla on Venäjän täysi tuki. Maduro kertoi lisäksi lähtevänsä pian Moskovaan tapaamaan Venäjän presidentti Vladimir Putinia.