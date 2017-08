Saudi-Arabiassa on pidätetty 14-vuotias poika, sillä hän tanssi Macarena-tanssia vilkkaalla kadulla Jeddassa, kertoo BBC. Poikaa syytetään sopimattomasta julkisesta käyttäytymisestä. Vielä ei ole kuitenkaan selvyyttä siitä, onko syyttäjä jo virallisesti nostanut syytteet.

Pojan Macarena-tanssista kuvatusta videosta on tullut sosiaalisessa mediassa äärimmäisen suosittu ja kommenteissa poikaa on kuvailtu sankariksi. Osa kommentoijista on kuvaillut pojan käytöstä moraalittomaksi. BBC:n mukaan pojan kansallisuudesta ei ole tietoa.

Video on luultavasti ensimmäisen kerran julkaistu jo vuoden 2016 heinäkuussa.

Saudi-Arabiassa viranomaisilla ja tuomareilla on laajat oikeudet pidättää ja rangaista lapsia, sillä maassa on vain vähän kirjoitettua rangaistuslainsäädäntöä.