Dna-testi paljasti: Tanskassa merestä löytynyt ruumis on kadonneen ruotsalaistoimittajan

Juutinrauman rannasta toissa päivänä löytynyt naisen ruumis on tunnistettu sukellusvenemysteerissä kadonneeksi ruotsalaistoimittajaksi, kertoo Tanskan poliisi Twitterissä . Dna-testi vahvisti lopullisesti sen, että toissa viikolla kadonnut toimittajaon kuollut.

Tunnistamista vaikeutti se, että ruumiista on jäljellä pelkkä torso, jossa ei ole päätä, käsiä tai jalkoja. Poliisin mukaan ruumis on silvottu tahallaan. Koska ruumis oli veden varassa toista viikkoa, kuolinsyyn päättely ruumiin perusteella on vaikeaa.

Poliisi kertoi lehdistötilaisuudessa, että ruumiista löytyi metallia. Poliisi uskoo, että sen tarkoituksena oli saada ruumis uppoamaan meren pohjaan. Torsossa oli myös vaurioita, jotka saattavat johtua siitä, että ruumista oli tyhjennetty ilmasta.

Poliisi kertoi uutena tietona myös löytäneensä Wallin verta sukellusveneen sisältä.

Ruumis löytyi Kögenlahden rannalta läheltä sukellusveneen uppoamispaikkaa. Poliisi kertoi etsivänsä edelleen Wallin puuttuvia ruumiinosia ja pyytää yleisöltä vihjeitä.

Kertomaansa muuttanut keksijä vangittuna

Wall katosi toissa viikolla mentyään tanskalaiskeksijä Peter Madsenin kanssa tämän itse rakentamaan sukellusveneeseen. Madsen on kertonut, että Wall kuoli onnettomuudessa sukellusveneessä ja että hän "hautasi" tämän mereen.

Keksijä kertoi ensin jättäneensä Wallin Kööpenhaminan satamaan jo uppoamista edeltävänä iltana. Hän kuitenkin muutti tarinaansa myöhemmin.

Madsen on vangittuna epäiltynä Wallin kuoleman aiheuttamisesta. Poliisi kertoi tänään lehdistötilaisuudessaan, että asiaan saattaa liittyä muitakin rikosnimikkeitä.

Madsenin sukellusvene upposi toissa perjantaina heti sen jälkeen, kun alusta etsineet viranomaiset olivat paikantaneet sen. Keksijä itse ei vahingoittunut uppoamisessa. Poliisin mukaan sukellusvene upotettiin tarkoituksellisesti.

Sukellusvene nostettiin pintaan uppoamista seuraavana päivänä, mutta sen sisältä ei löytynyt ketään.

Hius- ja hammasharjat apuna tutkimuksissa

Poliisin mukaan dna-testi oli tutkimuksessa läpimurto.

– Käytimme hiusharjaa ja hammasharjaa saadaksemme hänen dna:taan. Löysimme myös verta sukellusveneestä ja siitä tuli osuma, kertoi komisario Jens Möller Jensen.

Poliisin mukaan menee kahdesta kolmeen viikkoa ennen kuin selviää, oliko Madsenin vaatteissa verta.

Wallin äiti kirjoitti Facebookissa perheen ottavan uutisen ruumiin tunnistamisesta vastaan rajattoman surullisena. Hän sanoi myös, että paljon kysymyksiä on vielä vastaamatta.

Aiemmin muun muassa rakettikokeistaan tunnetuksi tulleen keksijä Madsenin tukiyhdistys ilmoitti eilen lopettavansa toimintansa. Yhdistyksen mukaan sen unelma on murtunut ja luottamus on kadonnut. Yhdistys kehotti tukemaan Toimittajat ilman rajoja -järjestöä.