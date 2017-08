Sarvikuonojen sarvien huutokauppa nostatti suuttumuksen Etelä-Afrikassa

Etelä-Afrikassa on alkanut sarvikuonojen sarvien verkkohuutokauppa, joka on herättänyt suuttumusta etenkin eläinsuojelujärjestöissä. Järjestöt pelkäävät, että laillinen kotimaassa käytävä kauppa saattaa rohkaista salametsästäjiä.

Sarvien myynnin järjestää maailman suurimman sarvikuonojen tarhan omistaja, jonka farmissa Johannesburgin pohjoispuolella on 1 500 sarvikuonoa. Tarhan varastossa on kuusi tonnia sarvikuonojen sarvia. Omistaja haluaa myydä reilut 260 sarvea, joiden yhteispaino on noin 500 kiloa.

Omistajan mukaan eläimet nukutetaan ennen kuin sarvet leikataan irti.

Eläintensuojelijat pelkäävät Etelä-Afrikassa myytävien sarvien valuvan laittomille markkinoille, josta ne voidaan salakuljettaa maasta ulos.

Etelä-Afrikassa elää noin 20 000 sarvikuonoa, mutta viime vuosina salametsästys on verottanut kantaa.