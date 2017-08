WSJ: Transsukupuolisten armeijakielto nytkähtää eteenpäin, Valkoiselta talolta tulossa pian ohjeet Pentagonille

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto toimittaa lähipäivinä puolustusministeriö Pentagonille ohjeet siitä, miten toteutetaan kielto, joka estää transsukupuolisia palvelemasta Yhdysvaltain armeijassa. Asiasta kertoo Wall Street Journal.

Trump ilmoitti jo viime kuussa kieltävänsä transsukupuolisten pääsyn armeijan palvelukseen. Puolustusvoimissa ei ole kuitenkaan vielä toimittu asian suhteen, sillä siellä on odotettu virallisia ohjeita.

Nyt annettavassa reilun kahden sivun mittaisessa ohjeessa muun muassa annetaan puolustusministeri James Mattisille valta päättää, heitetäänkö transsukupuolisia pois armeijasta. Asiasta perillä oleva lähde lisäksi kertoo lehdelle, että Pentagon ei hyväksy palvelukseen enää uusia transsukupuolisia ihmisiä. Lisäksi puolustusministeriö ei saa enää maksaa armeijassa palvelevien transsukupuolisten hoitoja.

Osa armeijan vanhemmista virkamiehistä on osoittanut tyytymättömyyttä Trumpin päätöstä kohtaan. Esimerkiksi rannikkovartioston johtaja on sanonut, ettei rikkoisi transsukupuolisen henkilökunnan luottamusta. Hänen mukaansa 13 rannikkovartioston työntekijää on ilmoittanut olevansa transsukupuolinen. Johtajan mukaan heistä jokainen tekee rannikkovartiostossa merkittävää työtä.

Trump näkee tehneensä armeijalle palveluksen kieltämällä transsukupuolisten pääsyn armeijaan. Hänen mukaansa asia on ollut puolustusvoimille "monimutkainen" ja "hämmentävä".