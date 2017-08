"Texasia kohtaa suuri tuho" – USA:ssa annettu evakuointimääräyksiä Harvey-hurrikaanin lähestyessä

Yhdysvalloissa pelätään, että lähestyvä Harvey-hurrikaani aiheuttaa suuria tuhoja. Viranomaiset ovat antaneet evakuointikäskyjä Texasin ja Louisianan rannikoille.

– Texasia kohtaa erittäin merkittävä tuho, kommentoi Brock Long Yhdysvaltain hätävirasto FEMAsta CNN:lle.

Myrskynsilmän odotetaan iskevän maankamaralle varhain lauantaina paikallista aikaa, mutta voimakkaiden tuulien odotetaan ravistelevan rannikkoa jo perjantaiaamusta alkaen.

Long kertoo olevansa huolissaan siitä, ovatko kaikkien Harveyn reitille osuvien alueiden asukkaat tietoisia evakuoitumiskehotuksista.

– Jos he eivät jo ole (evakuoituneet), alkaa heidän aikansa loppua. Myrskyllä on erittäin suuri potentiaali tappaa suuri määrä ihmisiä ja aiheuttaa suuret tuhot.

Yhdysvaltain hurrikaanikeskus on varoittanut, että Harvey voimistuu nopeasti ja voi aiheuttaa hengenvaarallisia tulvia. Longin mukaan suurin vaara aiheutuukin tulvista, joita odotetaan syntyvän useissa piirikunnissa.

Hurrikaanikeskuksen arvion mukaan myrsky voi yltyä jopa kategorian kolme hurrikaaniksi. Jos ennuste pitää, Harvey voi olla voimakkain 12 vuoteen Amerikan mantereelle iskenyt hurrikaani.

Rankkasateiden ennustettu kestävän usean päivän ajan

Esimerkiksi Texasin rannikkokaupunki Corpus Christi on antanut vapaaehtoisen evakuointikehotuksen, mutta läheiset Port Arkansasin ja Arkansas Passin kylät ovat jo määränneet evakuoinnit. Myös Texasin Portlandissa asukkaita on käsketty evakuoitumaan.

– Kaikki, jotka eivät vielä ole evakuoituneet, kiirehtikää, kaupungin nettisivuilla kirjoitettiin.

Suurimmassa hurrikaanin reitillä olevassa kaupungissa Houstonissa puolestaan ei ole vielä annettu evakuointikäskyä. Viranomaiset kuitenkin odottavat kaupunkiin osuvien rankkasateiden kestävän jopa viisi päivää. Kaupungin koulut on suljettu ainakin maanantaina.

Myös Louisianassa on varauduttu myrskyn aiheuttamiin tuhoihin. Ennusteiden mukaan hurrikaani ehtisi riehua Louisianassa usean päivän ajan ennen heikentymistään tai siirtymistään eteenpäin. Viranomaiset pelkäävät pitkään kestävien rankkasateiden aiheuttavan osavaltiossa muun muassa mittavia tulvia. Louisianan kuvernööri John Bel Edwards on kuvaillut tilannetta vaaralliseksi, ja hän on julistanut osavaltioon hätätilan.

Louisianassa sijaitsee muun muassa New Orleansin kaupunki, jota hurrikaani Katrina koetteli vuonna 2005. Kaupunginjohtaja kertoi torstaina, että New Orleans on nostanut valmiuttaan reagoida rankkasateisiin ja tulvatuhoihin.

Öljynporauslauttoja evakuoitu

Muun muassa Texasiin osuessaan Harvey-hurrikaani osuu myös Yhdysvaltojen keskeisille öljyntuotantoalueille. Useat energiayhtiöt ovat jo joutuneet turvautumaan varotoimiin hurrikaanin lähestyessä muun muassa evakuoimalla öljynporauslauttoja. Viranomaisten mukaan esimerkiksi torstain aikana ainakin yksi öljynporauslautta evakuoitiin Meksikonlahdella, minkä lisäksi myös noin 40 öljy- ja kaasulauttaa jouduttiin tyhjentämään henkilökunnasta hurrikaanin takia.