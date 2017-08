Trump armahti telttavankiloita ylläpitäneen kohusheriffin – Ihmisoikeusjärjestöt tyrmistyivät

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on armahtanut kovista otteistaan tunnetun entisen arizonalaissheriffi Joe Arpaion.

Arpaio, 85, tuomittiin viime kuussa oikeuden halventamisesta, koska hän oli kohdentanut lainvalvontaa laittomasti latinotaustaisiin ihmisiin, vaikka oikeus oli kieltänyt tämän. Rangaistusta hänelle ei ollut vielä määrätty.

Arpaio on tullut tunnetuksi kovista otteistaan laittomasti maahan tulleita kohtaan ja hänen on katsottu ajaneen rotuprofilointia. Hän on muun muassa sijoittanut vankeja huonoihin oloihin telttavankiloihin aavikolle.

– Hän piti Arizonan turvassa! Trump tviittasi perjantaina.

Arpaio on profiloitunut Trumpin tukijana.

Ihmisoikeusjärjestöt ja demokraattien edustajat pitivät päätöstä tyrmistyttävänä.

– On masentavaa, että (Trump) asetti riman niin matalalle ensimmäisessä armahduksessaan, sanoi demokraattisenaattori Patrick Leahy lausunnossaan.

– Ex-sheriffi on itseään täynnä oleva rehentelijä, joka otti käyttöön rasistisia lainvalvontakeinoja ja aiheutti veronmaksajille miljoonien kulut. Tästä syystä häntä ei valittu uudestaan virkaan.

Arpaio toimi sheriffinä 24 vuotta, mutta ei tullut uudelleenvalituksi marraskuussa.

Arizonan republikaanisenaattorit John McCain ja Jeff Flake kritisoivat Trumpin päätöstä.

– Armahduspäätös ei tue Trumpin väitettä, että hän kunnioittaisi laillisuusperiaatetta, koska Arpaio ei ole katunut tekojaan, McCain sanoi.

Flake sanoi Twitterissä, että hän olisi mieluummin nähnyt oikeusprosessin kulkevan omia polkujaan ilman Trumpin väliintuloa.

Trumpilta kiistanalainen ohjeistus transsukupuolisten armeijakiellosta

Aiemmin tänään kerrottiin, että Trump on myös allekirjoittanut muistion transsukupuolisten palveluksesta Yhdysvaltain armeijassa.

Ohjeistus tarkoittaa käytännössä sitä, ettei armeijaan hyväksytä enää uusia transsukupuolisia ihmisiä. Lisäksi puolustusministeriö Pentagon ei saa enää maksaa armeijassa palvelevien transsukupuolisten hoitoja. Ohjeistus tulee voimaan ensi maaliskuussa.

Yhdysvaltain puolustusvoimissa tällä hetkellä palvelevien transsukupuolisten kohtalo jää puolustusministeri James Mattisin päätettäväksi.

Trump ilmoitti jo viime kuussa kieltävänsä transsukupuolisten pääsyn armeijan palvelukseen. Kielto, joka esti avoimesti transsukupuolisia palvelemasta armeijassa, poistettiin noin vuosi sitten. Päätös poistosta oli Trumpin edeltäjän Barack Obaman hallinnon tekemä.