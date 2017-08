Harvey-hurrikaani tekee tuhojaan mantereella – jättitulvat uhkana

Yhdysvalloissa voimakas Harvey-hurrikaani on iskenyt Texasiin. Hirmumyrskyn tielle sattuneista kaupungeista on jo kerrottu merkittävistä tuhoista. Esimerkiksi Rockportin kaupungin edustaja kertoi New York Timesille romahtaneista taloista. Ainakin kahden ihmisen tiedetään jääneen loukkuun raunioihin.