Kongon demokraattisessa tasavallassa 3,8 miljoonaa ihmistä on joutunut lähtemään kodeistaan väkivaltaisten levottomuuksien takia. Paenneiden määrä on lähes kaksinkertaistunut viimeisen kuuden kuukauden aikana, kertoo YK.

Suurin osa paenneista on lähtenyt levottomasta Kasain maakunnasta, jossa väkivaltaisuuksissa on kuollut yli 3 000 ihmistä. Väkivaltaisuudet alkoivat, kun presidentti Joseph Kabilan hallintoa vastustava heimojohtaja Kamwina Nsapu kuoli. Alueella on muun muassa raiskattu ja kidutettu ihmisiä sekä tehty muita ihmisoikeusloukkauksia kuten käytetty lapsisotilaita.