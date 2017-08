Texasissa Harvey-myrsky aiheuttanut tulvia – ihmiset paenneet ullakoille Houstonissa

Yhdysvalloissa Texasissa on kehittymässä vakavia tulvia Harvey-myrskyn rankkasateista johtuen, kertoo ABCNews

Yhdysvaltain kansallinen hurrikaanikeskus NHC on kertonut, että myrsky on heikentynyt mutta Texasin kaakkoisosissa on syytä varautua runsaisiin sateisiin ja vakaviin tulviin tulevina päivinä.

Sosiaalinen media on täyttynyt tulvakuvista, ja esimerkiksi Houstonin poliisipäällikkö on varoitellut ihmisiä, jotka ovat paenneet tulvavesiä ullakoille. Poliisi pelkää, että ihmiset saattavat jäädä ullakoille loukkuun.

Eilen varhain aamulla Suomen aikaa Texasin rannikolle iskeytynyttä hurrikaania pidetään voimakkaimpana Yhdysvaltoja kohdanneena sitten vuoden 2005. ABCNewsin mukaan ainakin kaksi ihmistä on kuollut.