Harvey-myrskyn jäljiltä kerrottu löytyneen ainakin viisi ihmistä kuolleena, rankkasateet jatkuvat Texasissa

Historiallisen rajun myrskyn jälkeen kuolleita on raportoitu löytyneen ainakin viisi, kertoo New York Times. Tiedot kuolleiden määrästä ovat kuitenkin vaihdelleet, ja Texasin kuvernööri Greg Abbott on sanonut medialle, ettei voi vahvistaa kuolleiden määrää. Lehden mukaan loukkaantuneita on yli kymmenen.

Houstonin kaupunki taistelee valtavia tulvia vastaan. Yhdysvaltain kansallisen ilmatieteen laitoksen mukaan kyse on niin ankarista sääoloista, ettei sellaisia ole ennen koettu

Rankkasateet seurasivat hurrikaanista trooppiseksi myrkyksi laantunutta Harveya.

Lähipäivinä Texasin tilanteeseen ei ole kuitenkaan välttämättä tulossa helpotusta. Kansallisen ilmatieteen laitoksen mukaan Texasissa joillakin alueilla voi sataa vettä jopa 50 tuumaa eli noin 127 senttiä.

Ihmisiä kehotetaan kiipeämään katoille

BBC:n mukaan Houstonin alueelta on tulvien takia viety turvaan jo noin 2 000 ihmistä. Lisäksi noin 82 000 kotia on ilman sähköä. Abbottin mukaan satoja teitä ja moottoriteitä on tulvien takia suljettu. Texasilainen Houston on Yhdysvaltain neljänneksi suurin kaupunki, jossa on yli kaksi miljoonaa asukasta.

Houstonissa kadut ovat muuttuneet nopeasti liikkuviksi joiksi. Ylikuormitetut pelastuslaitokset ovat kehottaneet ihmisiä siirtymään korkeammille paikoille tai kiipeämään talojen katoille, jotta heidät voisi nähdä pelastuskoptereista. Sen sijaan ihmisiä varoitettiin menemästä talojen ullakoille, koska siellä he saattavat jäädä loukkuun.

– Jos talonne korkein kerros muuttuu vaaralliseksi, menkää katolle, Houstonin pelastuslaitos neuvoi tiedotteessaan.

Houstonilaiset lentoasemat, Hobby International ja George Bush ilmoittivat kaupallisten lentojen perumisesta. Esimerkiksi Hobby Internationalin kiitotiet ovat veden peitossa.