Trumpit tänään Texasiin tutustumaan myrskytuhoihin

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja hänen vaimonsa Melania vierailevat tänään Texasissa tutustumassa hirmumyrsky Harveyn tuhoihin. Presidenttiparin ei ole tarkoitus käydä Yhdysvaltain neljänneksi suurimmassa kaupungissa Houstonissa, vaan he suuntaavat Corpus Christin rannikkokaupunkiin, missä Trumpin on tarkoitus tutustua pelastustöiden etenemiseen.

Corpus Christistä Trumpit jatkavat matkaansa Austiniin, missä he vierailevat operaatiokeskuksessa.

Trump lupasi eilen, että Yhdysvaltain liittovaltion viranomaiset auttavat Texasin asukkaita pitkällä jälleenrakennuksen tiellä.

– Olemme yhtä amerikkalaista perhettä, Trump korosti.

Ainakin kuuden ihmisen on vahvistettu kuolleen myrskyssä. Houstonissa yli 8 000 ihmistä on tuotu hätämajoitukseen.

"Heiluttakaa katolla pyyhettä"

Rannikkovartioston komentaja, vara-amiraali Karl Schultz kertoi uutiskanava CNN:lle, että Houstoniin on saatu yhteensä 18 helikopteria, joista 12 on jatkuvasta ilmassa, jos sää sallii.

– Jos pääsette talonne katolle, heiluttakaa pyyhettä. Jättäkää katolle jokin merkki, jotta helikopterit havaitsevat teidät, Schultz neuvoi.

Williamsonin piirikunnasta evakuoitu Latitia Rodriguez oli huolissaan ystävistään, koska ei lastensa ja lastenlastensa vuoksi voinut auttaa enempää.

– Meidän oli pakko lähteä. Meillä on liikaa lapsia, meidän oli pelastettava heidät. Siellä on vielä paljon ihmisiä. Haluaisimme auttaa kaikkia, mutta emme voi. Meillä on omatkin lapsemme, Rodriguez toisteli.

Harvey kerää voimia uuteen iskuun

Nelosluokan hirmumyrsky Harvey iski Texasin rannikolle perjantaina paikallista aikaa. Myrsky toi mukanaan ennätykselliset rankkasateet.

Pahin saattaa kuitenkin olla Texasissa vielä edessä. Sääennusteen mukaan Harvey siirtyy seuraavaksi takaisin Meksikonlahdelle, kerää siellä lisää kosteutta ja palaa sen jälkeen uudelleen samoille seuduille.

Houstonin tulvien odotetaan saavuttavan huippunsa tällä tietoa huomenna tai ylihuomenna. Säätieteilijät ovat kuitenkin varoittaneet, että Harveyn tarkan reitin ja vaikutusten ennustaminen on vaikeaa.

Texasin lisäksi myös Louisianaan, mihin myrskyn uskotaan seuraavaksi iskeytyvän, on julistettu hätätila.

Harvey-kaaoksessa leviävät myös huhut ja valheet

Harvey-hurrikaanin jälkeensä jättämässä kaaoksessa ovat lähteneet leviämään useat huhut ja valheelliset tiedot, joita viranomaiset ja media ovat oikoneet.

Paikkansa pitämättömiin huhuihin lukeutuu muun muassa, että viranomaiset pyytäisivät hätämajoitukseen hakeutuvia esittämään asiakirjoja laillisesta maassa oleskelusta. Houstonin kaupunki oikoo väitettä Twitter-tilillään vakuuttaen, ettei papereita kysytä keneltäkään hätämajoitukseen saapuvalta.

Mielikuvituksellisimpien väärien väitteiden joukkoon lukeutuu myös kuvamanipulaation kanssa levinnyt valeuutinen, jonka mukaan Houstonin tulvavesissä uiskentelisi haita. Väitteen on osoittanut valheeksi Politifact.