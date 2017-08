Tuhannet rohingya-pakolaiset jumissa Myanmarin ja Bangladeshin rajalla

Ainakin 6 000 rohingya-vähemmistöön kuuluvaa siviiliä on paennut Myanmarissa puhjenneita väkivaltaisuuksia ja jäänyt loukkuun lähelle naapurimaa Bangladeshin rajaa, kertoivat Bangladeshin viranomaiset. YK kehotti Bangladeshia päästämään ihmiset rajan yli.

Bangladesh on estänyt tuhansia ihmisiä ylittämästä rajaa sen jälkeen kun Myanmarissa puhkesi uusia taisteluja rohingya-kapinallisten ja turvallisuusjoukkojen välille. Taisteluissa on kuollut ainakin 110 ihmistä. Rajaseudulla saattaa bangladeshilaisten viranomaisten mukaan piileskellä jopa 10 000 ihmistä. Rajavartiolle on annettu määräykset olla päästämättä ketään läpi.

– Kuinka voin kieltää suojan vastasyntyneeltä, joka on paleltumassa hengiltä, kysyi nimettömänä puhunut rajavartija.

Bangladeshissa asuu jo nyt noin 400 000 rohingyaa pakolaisleireillä ja hallitus haluaa estää uusien saapumisen maahan.

Rohingya-kansalla ei ole kansalaisoikeuksia Myanmarissa, vaan heitä kohdellaan laittomina maahanmuuttajina, vaikka heitä on asunut maassa sukupolvien ajan. Myanmarin virallinen linja on, ettei rohingya-kansaa ole olemassa.