Suomikin on saanut kutsun vierailla Zapad-harjoituksessa

Suomi on saanut kutsun saapua seuraamaan ensi kuun suurta Zapad-sotaharjoitusta Venäjällä ja Valko-Venäjällä, kertoo neuvotteleva virkamies Janne Helin puolustusministeriöstä. Hänen mukaansa molemmat maat ovat kutsuneet Moskovaan ja Minskiin akkreditoituja puolustusasiamiehiä omille alueilleen.

– Myös Suomelle on tullut kutsu molempiin maihin, ja Suomi todennäköisesti osallistuu tarkkailuun, Helin kertoo.

Helinin mukaan kyse ei ole varsinaisesta tarkkailusta, sillä kutsu koskee vain lyhytaikaista järjestettyä vierailua harjoitusalueelle. Helin odottaa, että ulkomaisten vieraiden ohjelmassa on muun muassa asevoimien toimintanäytöksiä. Näin ollen mahdollisuutta pidempiaikaiseen tarkkailuun ei näytä olevan.

Zapad-harjoitus huipentuu 14.–20 syyskuuta.

Muun muassa Nato on arvostellut Venäjää avoimuuden puutteesta, koska se ei ole kutsunut kunnon tarkkailumissiota harjoitukseen.

Etyjin Wienin asiakirjan mukaan harjoitukseen on kutsuttava tarkkailijoita muista jäsenmaista, jos osallistuvien joukkojen määrä ylittää 13 000 sotilasta. Venäjä on ilmoittanut Zapadin koon jäävän 12 700:aan. Länsimaiden tulkinnan mukaan harjoituksen mittakaava on kuitenkin todellisuudessa moninkertainen, kun kaikki harjoituksen osat otetaan huomioon.

USA:n hävittäjät vahvistettuina Baltian ilmavalvontaan

Baltiassa Yhdysvaltain ilmavoimat aloittaa tänään johtovastuunsa Naton ilmavalvontaoperaatiossa. Yhdysvallat on tuonut Liettuassa sijaitsevaan lentotukikohtaan seitsemän F-15-hävittäjää. Päivystysvuoronsa päättäneellä Puolalla oli Liettuassa neljä konetta.

Koneiden määrän lisääminen on liitetty Venäjän tässä kuussa alkavaan suureen Zapad-sotaharjoitukseen. Harjoitus järjestetään Venäjän läntisessä sotilaspiirissä ja Valko-Venäjällä lähellä Baltiaa.

Venäjä on vakuuttanut harjoituksen olevan luonteeltaan puolustuksellinen. Liettuan tiedusteluviranomaisten mukaan harjoituksessa kuitenkin simuloidaan aseellista konfliktia Naton kanssa.

Natolla on hävittäjiä Baltian ilmavalvonnassa myös Virossa Ämarin tukikohdassa. Siellä vastuu on siirtymässä Espanjan ilmavoimilta Belgialle.