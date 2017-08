Yli 60 kuollut Syyriassa Isisin ja hallituksen taisteluissa

Syyriassa kuoli alkuviikolla vuorokauden aikana ainakin 64 taistelijaa hallituksen ja äärijärjestö Isisin rajuissa yhteenotoissa. Asiasta ilmoitti sotaa tarkkaileva järjestö Syrian Observatory for Human Rights keskiviikkoaamuna Suomen aikaa.

Järjestön mukaan henkensä menetti 38 jihadistia ja 26 hallituksen joukkojen jäsentä.

Taisteluita on nyt käyty Raqqan maakunnassa, kun hallituksen joukot pyrkivät etenemään naapurimaakuntaan Deir Ezzoriin. Deir Ezzor on sisällissodan repimän Syyrian maakunnista ainoa, joka on edelleen jihadistien hallinnassa.

Venäjän ilmavoimat on tukenut iskuillaan Syyrian hallituksen joukkoja taistelussa Isisiä vastaan.

Erillisissä taisteluissa Yhdysvaltain tukemat kurdi- ja arabijoukot yrittävät häätää Isisin sotureita Raqqan maakunnan samannimisestä pääkaupungista.