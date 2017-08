Dianan kuolemasta tulee kuluneeksi 20 vuotta

Prinsessa Dianan kuolemasta tulee tänään kuluneeksi 20. vuotta. Diana kuoli 31. elokuuta vuonna 1997 auto-onnettomuudessa Pariisissa, kun hän pakeni valokuvaajia yhdessä miesystävänsä Dodi al-Fayedin kanssa. Auto kuljettanut Henry Paul menetti auton hallinnan ja auto törmäsi päin tunnelin seinää kovasta vauhdista. Paulin todettiin olleen humalassa ja ajaneen liian lujaa. Myös Paul ja al-Fayed kuolivat onnettomuudessa ja Dianan henkivartija loukkaantui vakavasti.

Diana oli kuolleessaan 36-vuotias. Prinsessan hautajaiset järjestettiin Lontoon Westminster Abbeyssä viikkoa myöhemmin, ja hänet on haudattu sukutilalle Althorpiin.

Dianasta tuli Walesin prinsessa, kun hän avioitui Walesin prinssin, kruununprinssi Charlesin kanssa heinäkuussa 1981. Prinsessan häitä seurasi radiosta ja televisiolähetyksistä noin miljardi ihmistä.

Pariskunta kuitenkin erosi, ja he muuttivat virallisesti erilleen joulukuussa 1992. Pariskunnan avioero astui voimaan elokuussa 1996.

Prinssi William oli äitinsä kuollessa 15-vuotias ja prinssi Harry 12. Äitinsä kuolinpäivänä prinssit olivat Balmoralissa, kuningatar Elisabetin residenssillä Skotlannin ylämaalla.

Dianan kuolemaa muistellaan tänään ympäri maailmaa. Jo monta päivää ennen Dianan kuolinpäivän 20-vuotispäivää Kensingtonin palatsin työntekijät olivat valmistautuneet kukkien ja muiden kunnianosoitusten tulvaan. Asiasta kertoo muun muassa Telegraph. Ihmiset ympäri maailman haluavat muistella edesmennyttä prinsessaa viemällä kukkia ja muistokirjoituksia palatsiin.

Palatsin kultaiset portit on varattu muistobannereiden, korttien ja kukkien käyttöön. Palatsin vartijoita on neuvottu ohjaamaan ihmiset porttien luo, jos nämä haluavat jättää muistonsa Dianalle.

Dianan hautapaikka sukutilalla Althorpissa kuitenkin suljetaan kuolinpäiväksi vierailijoilta, mutta tilalle pääsee jälleen 3. syyskuuta alkaen.

Dianan kuoleman vuosipäivä on näkyvästi esillä myös mediassa, etenkin Britanniassa mutta myös muualla maailmassa. Brittilehdistön sivut ovat täyttyneet Dianan traagisesta elämästä kertovista jutuista ja brittitelevisio ja -radio on täynnä ohjelmaa sydänten prinsessasta. Myös muualla Euroopassa Diana on näkyvästi esillä. Esimerkiksi Itävallan yleisradioyhtiö ORF näyttää useita prinsessasta kertovia dokumentteja tämän viikon aikana. Televisiossa voi nähdä esimerkiksi Diana – aina ja ikuisesti -dokumentin, joka kertoo elämästä Buckinghamin palatsissa.

– Se kertoo elämästä kultaisten porttien takana, jossa ollaan perinteiden vankina ja Dianan toistuvista pyrkimyksistä paeta kultaisesta portista, ORF:n kuninkaallisiin asioihin erikoistunut toimittaja Lisbeth Bischoff sanoo AFP:lle.

Radio Vienna puolestaan pyhittää koko ohjelmistonsa Dianalle tämän kuolinpäivän vuosipäivänä.

Ranskassa julkisen palvelun France 2 -kanava näyttää koko sunnuntain ohjelmaa Dianasta.

– Kahdenkymmenen vuoden jälkeen on aika jälleen katsoa, mitä hän toi monarkian hengelle ja kuka hän todellisuudessa oli, sanoo kanavan kuninkaallinen asiantuntija Stephane Bern.

Julkisuuden henkilöistä kirjoittava ranskalainen Gala-viikkolehti julkaisi Dianaan keskittyvän erikoispainoksen. Puolalainen naistenlehti Wysokie Obcasy laittoi Dianan kuvan lehden kanteen.

– Me otamme vuosipäivän vakavasti. Diana kiehtoo puolalaisia edelleen, lehden päätoimitttaja Ewa Wieczorek sanoo.

– Dianan tarina on nykyajan satu, joka on muuttunut legendaksi, hän jatkaa.