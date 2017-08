Poliisia puukotettu Tukholman Södermalmilla – yksi otettu kiinni

Poliisia on puukotettu Tukholman Södermalmin kaupunginosassa Medborgarplatsenin aukiolla, ruotsalaisviestimet kertovat. Yksi ihminen on otettu kiinni, kertoo poliisi. SVT :n mukaan poliisi on kertonut, että puukotettua poliisia on isketty kaulan alueelle. Alue on eristetty laajasti.