Nigerian tulvat ajaneet 100 000 ihmistä kodeistaan

Nigeriassa rankkasateiden nostattamat tulvat ovat pakottaneen yli 100 000 ihmistä jättämään kotinsa.

Tulva-alue sijaitsee Benuen osavaltiossa, jossa on satanut rankasti noin kaksi viikkoa. Sateet ovat nostaneet osavaltiossa virtaavan suuren joen pintaa.

Kuolonuhrien määrästä ei ole toistaiseksi tietoa. Ensitietojen mukaan tuhansia koteja on tuhoutunut. Osavaltion pääkaupungin Makurdin liepeille on pystytetty kaksi leiriä pakoon lähteneille, mutta niiden on määrä avautua vasta viikonloppuna.

Benuen osavaltio on kärsinyt rankoista tulvista viime vuosina. Sateiden lisäksi tulvatilannetta ovat pahentaneet patojen avaaminen naapurimaassa Kamerunissa.

Vuonna 2012 Nigeriassa koettiin katastrofaaliset tulvat 30:ssä maan 36:sta osavaltiosta. Satoja ihmisiä kuoli ja kaksi miljoonaa jäi kodittomaksi.