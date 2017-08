Atlantilla muodostunut Irma voimistunut kategorian kolme hurrikaaniksi

Atlantilla lähellä Länsi-Afrikan rannikkoa muodostunut hurrikaani Irma on voimistunut kategorian kolme hurrikaaniksi itäisellä Atlantilla, Yhdysvaltain meteorologit kertovat.

Tällä hetkellä hurrikaani on vielä kaukana rannikosta, meteorologit kertovat. Myrsky on matkalla kohti Karibiaa.

Irman on ennustettu olevan hyvin vaarallinen. Hurrikaanin tuulet puhaltavat nyt noin 185 kilometriä tunnissa.

Ennusteiden mukaan Irma saavuttaa Karibialla sijaitsevan Pienet Antillit -saariryhmän ensi viikon alussa. Meteorologien mukaan on vielä liian aikaista sanoa, vaikuttaako hurrikaani Floridaan tai Meksikonlahteen. Irma on herättänyt huolta muun muassa Texasissa, joka on joutunut Harvey-myrskyn riepottelemaksi.

Kategorian neljä hurrikaanina rannikolle iskenyt ja myöhemmin trooppiseksi matalapaineeksi laantunut Harvey on aiheuttanut vaarallisia tulvia Texasissa ja Louisianassa. Arviot tulvissa ja myrskyssä kuolleista liikkuivat yhä 30:n ja 40:n välillä.

Pence: Trump palaa Texasiin lauantaina

Yhdysvaltain varapresidentin Mike Pencen mukaan presidentti Donald Trump ja hänen puolisonsa Melania Trump palaavat Texasin tulvien tuhoalueille lauantaina. Pencen mukaan presidenttipari matkustaa Houstoniin ja muihin kohteisiin.

Texasissa aiemmin viikolla vierailleen presidenttiparin on aiemmin kerrottu vierailevan lauantaina Louisianassa. CNN:n mukaan Pence ei maininnut Louisianaa kertoessaan tiedotustilaisuudessa presidenttiparin suunnitelmista.

Pence piti tiedotustilaisuuden yhdessä Texasin kuvernöörin Greg Abbottin kanssa.