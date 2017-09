Isis elää konfliktista – ahtaalle joutunut äärijärjestö haluaa vastakkainasettelua ympäri maailmaa

Äärijärjestö Isisin johtaja Abu Bakr al-Baghdadi julisti "kalifaatin" perustetuksi Mosulissa vuonna 2014. Nyt Irakin joukot ovat vallanneet Mosulin takaisin ja al-Baghdadin kuolemasta liikkuu sitkeitä huhuja. Lisäksi Irakin joukot ovat vallanneet lähes kokonaan Isisille tärkeän Tal Afarin kaupungin.

Isisin kalifaatin jäänteet natisevat liitoksissaan.

Syyriassa käydään taisteluita Isisin tämän hetken tärkeimmästä kaupungista Raqqasta.

Taistelutantereena Raqqa on Mosulia helpompi, arvioi vanhempi tutkija Olli Ruohomäki Ulkopoliittisesta instituutista. Mosulissa käytiin pitkään kaupunkisotaa sokkeloisten katujen ja siviilien keskellä.

– Raqqa on pienempi kuin Mosul eikä niin sokkeloinen ja tiheään asuttu. Toisaalta taas Mosulin valloittaneet Irakin joukot olivat paremmin koulutettu ja sotilaallinen armeija. Syyriassa on löyhä koalitio arabi- ja kurditaistelijoita, jotka eivät ole samalla tasolla.

– Siitä huolimatta Raqqa tultaneen valtaamaan lähiaikoina, Ruohomäki arvioi ennen perjantaita, jolloin Yhdysvaltain tukeman arabien ja kurdien liittouman (SDF) taistelijat sanoivat vallanneensa Raqqan vanhan kaupungin.

Äärijärjestön hallussa on vielä kaupungin pohjoisia osia sekä keskusta.

Ruohomäki painottaa, ettei alueiden menettäminen tarkoita Isisin loppua, vaan järjestön muodonmuutosta.

– Kalifaatti loppuu fyysisesti, mutta ei se idea, josta Isis kumpusi. Isis muuttaa muotoaan ja palaa osittain juurilleen terrorijärjestöksi. Taistelijat palaavat maaseudulle tai sulautuvat kaupunkiväestöön tekemään terrori-iskuja.

Vierastaistelijat yrittävät palata kotikonnuilleen, varsinkin jos soluttautuminen Syyriaan tai Irakiin ei onnistu.

– Vaikka he puhuisivat arabiaa, paljastaa heidän murteensa, että he eivät ole sieltä kotoisin. Tai ulkonäkö, paikalliset tunnistavat toisensa.

Ne, jotka eivät voi tai halua palata, voivat myös liittyä uuteen terroristijärjestöön, sanoo Helsingin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola.

Varmaa on se, että terrori-iskut ympäri maailmaa jatkuvat.

– Isisille on tärkeintä osoittaa, että järjestö ei ole katoamassa alueiden menetyksestä huolimatta. Kannattajien joukossa halutaan nostaa moraalia. Euroopassa iskuilla kostetaan sitä, että eurooppalaiset valtiot ovat mukana Isisiä heikentävässä koalitiossa, Juusola sanoo.

– Isis tietysti toivoo, että Euroopassa ryhdyttäisiin koviin otteisiin muslimeita kohtaan ja että se lisäisi Isisin kannatusta muslimien keskuudessa. Isis elää konfliktista, he saavat siten pettyneitä ihmisiä liittymään toimintaansa.

Juusola ei usko, että Isisin iskut tihentyvät nykyisestä.

– Iskuja on ollut paljon kolmen vuoden aikana. En näe potentiaalia iskujen merkittävälle lisääntymiselle, yhteiskunnilla on aika hyvä kyky estää niitä. Niiden nopeaa loppumistakaan on vaikeaa nähdä. Kun ihmiset ovat radikalisoituneet, he eivät lopeta toimintaansa helposti, se vaatii muutaman vuoden.

Isis syntyi sekasorron keskelle. Irakin ja Syyrian hallinnot eivät kyenneet vastaamaan ihmisten odotuksiin, ja vastakkainasettelu paheni shiia- ja sunnimuslimien välillä.

Vastakkainasettelu on juurtunut alueella syvälle. Juusolan mukaan väleissä on kuitenkin havaittavissa pientä positiivista liikehdintää.

– Jonkin verran on todisteita siitä, että Irakissa olisi positiivisia esimerkkejä sunnien ja shiiojen halukkuudesta kompromissiin. Iranissa on tiettyjä shiiaryhmiä, jotka olisivat valmiita dialogiin Saudi-Arabian kanssa. Vaikeaa sanoa, johtaako se mihinkään.

Isis jatkaa vastakkainasettelun levittämistä. Järjestö on siirtynyt tänä vuonna voimakkaammin Afganistanin ja Pakistanin raja-alueille, missä se on kohdistanut useita iskuja shiiaväestöä vastaan.

– Afganistanissa ja Pakistanissa ei ole perinteisesti ollut yhtä vahvaa vastakkainasettelua muslimiväestön kesken kuin Lähi-idässä. Sunnit ja shiiat ovat menneet keskenään naimisiin, Ruohomäki sanoo.

– Varsinkaan Afganistanissa islamin eri suuntauksien välillä ei ole ollut ongelmaa. Esimerkiksi Taleban on irtisanoutunut Isisin tekemistä iskuista shiiaväestöä kohtaan.