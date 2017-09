Ennätyksen rikkonut yhdysvaltalaisastronautti Peggy Whitson on palannut Maahan varhain sunnuntaiaamuna Suomen aikaa. Whitson on nyt avaruudessa eniten aikaa yhteensä viettänyt amerikkalainen palattuaan nyt päättyneeltä 288 päivää kestäneeltä matkaltaan. Yhdysvaltain avaruushallinto Nasan astronautti Whitson on viettänyt avaruudessa kaikkiaan 665 päivää uransa aikana.

57-vuotias Whitson on myös vanhin naisastronautti ja naispuolisista astronauteista hän on tehnyt eniten avaruuskävelyjä, joita Whitson on tehnyt kaikkiaan kymmenen. Lisäksi hän on ensimmäinen naispäällikkö kansainvälisellä ISS-avaruusasemalla. Ennen kansainväliseltä avaruusasemalta lähtöään Whitson kertoi haastattelussa, että hän on kaivannut vessan huuhtelua ja pitsaa. ISS-avaruusasemalta palannut Whitson ja astronautti Jack Fischer sekä kosmonautti Fjodor Jurtshikin laskeutuivat Kazakstaniin.