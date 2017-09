Ydinaseasiantuntija, professori Stefan Forssin mukaan Pohjois-Korean tekemä ydinkoe on vakava asia.

– Muu maailma joutuu pikkuhiljaa myöntämään, että Pohjois-Korea on ydinasevaltio, eikä sitä saa siitä pakittamaan millään, Forss sanoo STT:lle.

Pohjois-Korea ilmoittaa tehneensä uuden ydinkokeen, ja Japani on ilmoittanut omana arvionaan, että näin todella on tapahtunut. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen USGS:n mukaan Pohjois-Koreassa havaitun järistyksen voimakkuus oli 6,3. Forssin mukaan se on "jo aika iso".

– Se kyllä muuttaa tätä ratkaisevasti, kyllä he (Pohjois-Korea) ovat edistyneet tässä jo paljon. Ei siitä oikein muutoin pysty selittämään.

Pohjois-Korean mukaan kyse oli vetypommista. Forss sanoo, että tässä vaiheessa on mahdoton ottaa kantaa, onko asia todella näin.

– Olen vielä aika skeptinen. On olemassa temppuja, joilla räjähdystehoa saadaan nostetuksi.

Jos kyse olisi vetypommista, sen räjähdysteho ja näin ollen tuhovoima olisi monta kertaluokkaa suurempi kuin fissiopommeissa eli uraani- ja plutoniumpommeissa. Viime mainitun kaltaisia räjäytettiin toisen maailman sodan lopulla Japanin Hiroshimassa ja Nagasakissa. Myös Pohjois-Korean aiempien pommien oletetaan olleen tällaisia.

– Vastauksia varmaan saadaan, kun ilmanäytteitä aletaan ottaa. Tässä täytyy nyt vain odottaa, Forss sanoo.

Pohjois-Korea väittää myös, että se pystyy asentamaan ydinräjähteen ohjuksen kärkeen. Forss ei ota tähän kantaa, mutta sanoo suuntauksen olevan vakaa.

– Ennen pitkää heillä varmasti on tällainen kyky. Tekniset kehitykset kestävät aikansa ja tulevat sitten kun tulevat.

Suomalaistutkija: USA tuskin hyökkää

Pohjois-Korean uusinkaan ydinkoe tuskin johtaa Yhdysvaltain hyökkäykseen, arvioi vanhempi tutkija Jyrki Kallio Ulkopoliittisesta instituutista. Kallio sanoo STT:lle, että sotatoimiin liittyy hyvin suuria riskejä.

Kansainvälisen yhteisön toimintamahdollisuudet ovat Kallion mukaan varsin rajalliset. Pohjois-Korea on selvästi osoittanut olevansa piittaamaton kansainvälisistä pakotteista, ja uusia pakotteita on vaikea enää keksiä.

Kallion mukaan voi olla, että muut valtiot joutuvat nyt hiljaisesti hyväksymään sen, että Pohjois-Koreasta on tullut ydinasevalta.