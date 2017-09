Monet Harveyn uhrit tarvitsevat edelleen välitöntä apua, yli 200 000 kotia on vahingoittunut

Yhdysvalloissa Texasissa useat ihmiset ovat edelleen välittömän avun tarpeessa reilu viikko sitten riehuneen Harvey-myrskyn takia, kertoo muun muassa Washington Post. Yhdysvaltain katastrofiviraston Feman mukaan Texasissa hätämajoituksessa on edelleen 37 000 ihmistä ja Louisianassa noin 2 000 ihmistä.

Fema on lisäksi siirtänyt 14 900 ihmistä väliaikaismajoitukseen. Texasin viranomaisten tuoreimpien arvioiden mukaan yli 200 000 kotia on vahingoittunut ja 12 700 on tuhoutunut. Tuoreimmat luvut eivät vielä sisällä eniten tuhoutuneiden alueiden tarkkoja lukuja.

Lisäksi ainakin 47 ihmistä on kuollut.

Texasin kuvernööri: Jälleenrakennuskustannukset jopa 180 miljardia dollaria

Texasin kuvernööri Greg Abbott arvioi, että Harvey-myrskyn aiheuttamat vahingot ovat suuremmat kuin vuonna 2005 riehuneen Katrina-myrskyn, kertoo BBC. Hänen mukaansa jälleenrakennuskustannukset voivat nousta 180 miljardiin dollariin eli noin 151 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto on pyytänyt kongressilta 7,85 miljardia dollaria Harveyn aiheuttamien tuhojen hoitoon. Summa olisi ensimmäinen maksuerä, jolla pyritään auttamaan Texasia ja Louisianaa toipumaan tulvien aiheuttamista vahingoista.

CNN:n mukaan Valkoinen talo on myös ilmaissut pyytävänsä lisää rahaa Harveyn hoitoon kuun loppuun mennessä.