Yön uutiskooste maailmalta - lue mitä tapahtui

Etelä-Korealta vastaus Pohjois-Korean ydinkokeelle - laukaisi harjoituksessaan ballistisen ohjuksen

Etelä-Korea on laukaissut ballistisen ohjuksen myöhään sunnuntai-iltana, kertoo Etelä-Korean uutistoimisto Yonhap. Ohjusharjoitus on vastaus Pohjois-Korean ydinkokeeseen.

Pohjois-Korea on sanonut testanneensa vetypommia. Valtion television mukaan koe oli täydellinen menestys, ja Pohjois-Korean mukaan pommi voidaan ladata ohjuksen kärkeen.

Pohjois-Korean uusin ydinkoe on tuomittu erittäin laajasti. Jopa Pohjois-Koreaa perinteisesti tukenut Kiina tuomitsee kokeen jyrkästi. Kiinan ulkoministeriön mukaan kokeen tehdessään Pohjois-Korea ei ole lainkaan välittänyt kansainvälisen yhteisön laajamittaisesta vastustuksesta. (Lähde: AFP)

Australian pääministeri: Korean niemimaa ei ole ollut näin lähellä sotaa 60 vuoteen

Australian pääministeri Malcolm Turnbullin mukaan Korean niemimaa ei ole ollut näin lähellä sotaa 60 vuoteen sitten Korean sodan, kertoo Guardian.

ABC:n haastattelussa Turnbull sanoi, että Kiina voisi tehdä enemmän tilanteen ratkaisemiseksi, sillä Kiinalla ja Pohjois-Korealla on ylivoimaisesti vahvin taloudellinen suhde. Turnbull sanoo, että suurin vaikutusvalta tuo myös suurimman vastuun.

Hänen mukaan Pohjois-Korean ydinkoe oli suora loukkaus Kiinaa kohtaa ja se vaatii Kiinalta vahvaa vastausta.

Japanissa pörssi kääntyi miinukselle, taustalla Pohjois-Korean ydinkoe

Japanissa pörssi on avannut laskusuunnassa sen jälkeen, kun Pohjois-Korea ilmoitti testanneensa onnistuneesti vetypommia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti pian testin jälkeen, että Yhdysvallat harkitsee lopettavansa kaiken kaupankäynnin niiden maiden kanssa, jotka käyvät kauppaa Pohjois-Korean kanssa. Tämä kohdistuisi etenkin Kiinaan, jonne suuntautuu 90 prosenttia Pohjois-Korean viennistä.

Nikkei 225 -indeksi putosi 0,43 prosenttia, kun pörssin avautumisesta oli kulunut muutama minuutti. Topix-indeksi puolestaan laski 0,34 prosenttia. (Lähde: AFP)

Monet Harveyn uhrit tarvitsevat edelleen välitöntä apua, yli 200 000 kotia on vahingoittunut

Yhdysvalloissa Texasissa useat ihmiset ovat edelleen välittömän avun tarpeessa reilu viikko sitten riehuneen Harvey-myrskyn takia, kertoo muun muassa Washington Post. Yhdysvaltain katastrofiviraston Feman mukaan Texasissa hätämajoituksessa on edelleen 37 000 ihmistä ja Louisianassa noin 2 000 ihmistä.

Fema on lisäksi siirtänyt 14 900 ihmistä väliaikaismajoitukseen. Texasin viranomaisten tuoreimpien arvioiden mukaan yli 200 000 kotia on vahingoittunut ja 12 700 on tuhoutunut. Tuoreimmat luvut eivät vielä sisällä eniten tuhoutuneiden alueiden tarkkoja lukuja.

Jatkokausi on pääministeri Solbergin käden ulottuvilla Norjan vaaleissa

Norjan pääministerillä Erna Solbergilla on hyvät mahdollisuudet lunastaa itselleen jatkokausi, kun Norja äänestää parlamenttivaaleissa ensi viikolla.

Oppositiota edustava työväenpuolue on kompuroinut pahasti vaalikampanjan viime metreillä, ja sen suosio on laahannut alhaisissa lukemissa. Solbergin johtamalle konservatiivipuolueelle onkin povattu jopa parlamentin suurimman puolueen asemaa.

Kyseessä olisi ensimmäinen kerta yli 90 vuoteen, kun konservatiivit nousisivat työväenpuoluetta suuremmaksi parlamenttiryhmäksi.

Merkel haluaa lopettaa neuvottelut Turkin EU-jäsenyydestä

Saksan liitokansleri Angela Merkel sanoo pyytävänsä EU:ta katkaisemaan jäsenyysneuvottelut Turkin kanssa. Merkel puhui asiasta televisioväittelyssä sosiaalidemokraattisen haastajansa Martin Schulzin kanssa sunnuntai-iltana.

Merkelin tiukka asenne on ilmennyt sen jälkeen, kun Turkki pidätti äskettäin kaksi Saksan kansalaista "poliittisista syistä".

Saksassa järjestetään liittopäivävaalit 24. syyskuuta. (Lähde: AFP)