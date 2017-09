Trump jättää unelmoijat oman onnensa nojaan

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin odotetaan tänään kertovan niin sanotun Unelmoija-ohjelman lakkauttamisesta. Trumpin edeltäjän Barack Obaman aloittama ohjelma, joka tunnetaan myös kirjainlyhenteellä DACA, on sallinut vajaan miljoonan laittomasti maahan tulleen siirtolaisen jäädä Yhdysvaltoihin.

Ohjelmassa mukana olevia ei voida karkottaa ja heille on myönnetty tilapäinen lupa työskennellä ja opiskella Yhdysvalloissa. Edellytyksenä on, että he ovat tulleet maahan alle 16-vuotiaina.

Valkoisen talon lähteiden mukaan Trump saattaa pitää ohjelman voimassa vielä puoli vuotta, jotta kongressi ehtii kehittää sille korvaajan.

Ohjelman romuttaminen oli yksi Trumpin vaalilupauksista. Ohjelmalla on kuitenkin kongressissa laaja tuki, ja muun muassa kongressin republikaaneja edustava puhemies Paul Ryan on puolustanut sitä.

– Nämä nuoret eivät tunne mitään muuta maata. Heidän vanhempansa toivat heidät tänne, eikä heillä ole muuta kotia. Asiaan on löydyttävä lainsäädännöllinen ratkaisu, Ryan sanoi radiohaastattelussa perjantaina.

Useiden merkittävien yritysten, kuten Microsoftin, Facebookin ja Marriottin, johtajat ovat vedonneet Valkoiseen taloon ja kongressiin ohjelman säilyttämiseksi.

Suurin osa ohjelmassa mukana olevista ihmisistä on tullut Yhdysvaltoihin Meksikosta ja muista Latinalaisen Amerikan maista.