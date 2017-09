Trump lakkauttaa USA:han lapsena laittomasti tulleiden suojeluohjelman, Obama arvosteli jyrkästi

Presidentti Donald Trump päätti tiistaina lakkauttaa suojeluohjelman, joka salli liki miljoonan lapsena laittomasti Yhdysvaltoihin tulleen siirtolaisen jäädä maahan. Trumpin päätöksestä ilmoitti oikeusministeri Jeff Sessions.

DACA-lyhenteellä tunnettu ohjelma oli Sessionsin mukaan perustuslain vastainen. Lisäksi se oikeusministerin mukaan vei työpaikat sadoiltatuhansilta Yhdysvaltain kansalaisilta.

Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama tuomitsee seuraajansa Donald Trumpin päätöksen lakkauttaa suojeluohjelma. Obama vetosi samalla Facebookissa kongressiin, jotta se puuttuisi ohjelman lakkautuspäätökseen.

Obaman mukaan suojeluohjelman kumoaminen on sekä väärin, julmaa että päätöksenä tuhoon tuomittu.

– Näiden nuorten ihmisten ottaminen kohteeksi on väärin, koska he eivät ole tehneet mitään väärin. Päätös on tuhoon tuomittu, koska nämä ihmiset haluavat aloittaa uusia yrityksiä, palvella armeijassamme ja antaa muilla tavoilla panoksensa hyväksi. Ja tämä päätös on julma, Obama kirjoitti.

DACA-nimellä tunnettu ohjelma on Obaman luomus. Suojeluohjelmassa mukana olevia ei ole voinut karkottaa. Edellytyksenä on ollut, että he ovat tulleet maahan alle 16-vuotiaina.

Obama käynnisti ohjelman viisi vuotta sitten, jotta paperittomien siirtolaisten lapset voisivat opiskella ja työskennellä maassa laillisesti ja ilman pelkoa karkotuksesta. Ohjelman avulla haluttiin estää lasten syrjäytyminen ja päätyminen esimerkiksi rikoksen poluille.

Ohjelman piiriin ovat päässeet alle 16-vuotiaana Yhdysvaltoihin tulleet siirtolaisten lapset, joilla ei ole rikosrekisteriä.

Ohjelman piirissä olevien kaksivuotisia oleskelulupia ei peruta heti, mutta niitä ei enää uusita kun ne tulevaisuudessa umpeutuvat. Seuraavan puolen vuoden aikana kenenkään oleskelulupaa ei kuitenkaan peruta.

Jos Yhdysvaltain kongressi ei seuraavan puolen vuoden aikana luo uutta lakia turvaamaan noin 800 000:n DACA-ohjelmassa mukana olleen asemaa, ovat he oleskelulupansa päättymisen jälkeen maassa laittomasti ja heidät voidaan karkottaa.

Vahinkoa taloudelle?

Lukuisat liike-elämän edustajat erityisesti Kalifornian Piilaakson teknologiayrityksistä ovat vastustaneet DACA-ohjelman lakkauttamista, koska sen on katsottu vahingoittavan Yhdysvaltain taloutta.

Myös monet poliitikot sekä demokraattien että republikaanien leireissä ovat vastustaneet ohjelman lakkauttamista pitäen sitä amerikkalaisten arvojen vastaisena.

Yksi näkyvimmistä ohjelman republikaanipuolustajista on ollut edustajainhuoneen puhemies Paul Ryan. Hän sanoi tiistaina toivovansa, että kongressi löytää lähikuukausina ratkaisun, jonka myötä ohjelman piirissä olleet voivat jatkossakin kantaa kortensa kekoon Yhdysvaltain hyväksi.