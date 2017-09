Syyrian armeija mursi Deir Ezzorin vuosia kestäneen piirityksen

Syyrian hallituksen joukot mursivat tiistaina Deir Ezzorin kaupungin pitkään kestäneen piirityksen. Äärijärjestö Isisin jihadistit olivat piirittäneet kaupunkia yli kaksi vuotta.

Syyrian armeija aloitti noin kuukausi sitten hyökkäyksen edetäkseen Deir Ezzoriin. Venäjän ilmavoimat ovat tukeneet hyökkäyksessä hallituksen joukkoja.

Venäjän presidentti Vladimir Putin onnitteli piirityksen murtamisesta Syyrian hallitusta sekä maassa toimivia Venäjän joukkoja.

Deir Ezzorin tieyhteyden avautuminen liikenteelle on arvioitu pahaksi takaiskuksi Isisille. Äärijärjestö on nyt heikoimmillaan vuoden 2014 jälkeen. Syyriassa se on menettänyt myös puolet keskeisestä tukikohdastaan, Raqqan kaupungista. Irakissa Isis on joutunut luopumaan 90 prosentista aiemmin hallussaan olleesta alueesta.