Australian pidätyskeskuksessa Manuksella pidetyt askeleen lähempänä miljoonakorvausta

Korkeimman oikeuden tuomari hyväksyi Australian valtion sopimuksen 70 miljoonan Australian dollarin (noin 47 miljoonan euron) maksamisesta yli tuhannelle ihmiselle, joita pidetään tai on pidetty Manuksen saaren keskuksessa. Kyseessä on suurin ihmisoikeuksia koskevassa korvausjutussa koskaan Australiassa sovittu summa.

Päätöksessä 28 päivän valitusaika

Sopimus korvauspotista saavutettiin kesäkuussa oikeusistuinten ulkopuolella, ennen kuin oikeudenkäynti joukkokanteesta Australian valtiota ja Australian pidätyskeskusta Manuksella hoitavia turvallisuusyrityksiä Transfieldiä ja G4S:ää vastaan oli määrä alkaa. Manuksen pidätyskeskuksessa pidettyjen joukkokanteessa Australiaa syytettiin muun muassa laiminlyönneistä pidätyskeskuksessa pidettyjen turvapaikanhakijoiden suojelussa ja asuinoloissa. Pidätettyjen mukaan heidän pidätyksensä oli myös laiton, sillä Papua-Uuden-Guinean korkein oikeus katsoi pidätyskeskuksen laittomaksi viime vuonna.

Korkeimman oikeuden päätöksessä on vielä 28 päivän valitusaika, jonka päättymisen jälkeen korvauksia voidaan maksaa. Joukkokanteen 1923 nostajasta 1383 on jo rekisteröitynyt korvauksia varten. Osa pidätetyistä on kuitenkin kieltäytynyt rahasta katsoen, ettei se riitä korvaamaan heidän kärsimyksiään tai poista sitä tosiasiaa, että he ovat yhä pidätettyinä vailla turvapaikkaa ja tietoa tulevasta.

Australia tahtoo sulkea Manuksen keskuksen lokakuun loppuun mennessä.