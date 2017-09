Suomalaisperhe jännittää Irma-myrskyä Karibian saarella: "Tuuli kuulostaa siltä kuin juna menisi talon yli"

Suomalainen Ira Grünfelder katsoo ikkunasta, kuinka Irma-myrskyn tuulet riepottelevat puita ja lennättävät roskia. Karibianmerellä Saint Martinin saarella asuva Grünfelder kertoo myrskyn reunatuulien saavuttaneen saaren varhain keskiviikkona.

Saarelle julistettiin ulkonaliikkumiskielto jo eilen kello kuudelta.

– Hyvät tuulet näyttää olevan, vielä uskaltaa olla ikkunan ääressä. Roskia lentelee, ja puut saavat kovaa kyytiä. Nukahdin yhdentoista aikaan, mutta nyt tuuli pitää sellaista meteliä, että heräsin, Grünfelder kertoo STT:lle puhelimitse kahdelta yöllä paikallista aikaa.

Grünfelder asuu 8- ja 10-vuotiaiden lastensa kanssa Ranskan ja Hollannin jakamalla saarella. Myös myrskyä jännittävät lapset kömpivät ylös sängyistään kesken yön.

– Siirrymme jossain vaiheessa kylpyhuoneeseen, kun tuulet alkavat voimistua. Silloin ei enää voi olla isojen ikkunoiden lähellä.

Grünfelderin mukaan myrskyn silmän on määrä kulkea saaren yli aamulla kello kahdeksan ja yhdeksän välillä paikallista aikaa. Kylpyhuoneeseen voidaan kuitenkin siirtyä jo aiemmin, kun tuulen ääni alkaa käydä tarpeeksi kovaksi.

– Tuulen ääni on aivan hurja, se voimistuu ja voimistuu, kuulostaen lopulta siltä, että juna menee talon yli. Korvat menevät lukkoon, koska ilmanpaine on valtava. Se on kuin istuisi lentokoneessa, Grünfelder kuvailee myrskytuulia.

Patterit, radiot ja teippi loppuivat kaupoista

Saaren Ranskan puolen pääkaupungissa Marigotissa tiedotettiin Irma-myrskystä jo hyvissä ajoin.

– Ihmiset olivat kaupassa hamstraamassa jo viime perjantaina. Oli listoja siitä, mitä tarvitaan kotiin ja miten pitää suojautua. Hankin paljon vettä, keräsin sitä jo hyvissä ajoin. Ostin purkkiruokaa, se säilyy ja sitä voi syödä, vaikka ei olisi lämmitysmahdollisuutta.

– Patterit alkoivat jo loppua kaupassa, niitä tarvitaan taskulamppuihin ja radioihin. Kaupoista ei enää löytynyt myöskään pattereilla toimivia radioita.

Talojen ikkunoita ja kattoja on suojattu ja korjailtu, jotta myrsky ei rikkoisi kaikkea.

– Joillakin on ikkunoissa hurricane shutter eli sellainen automaattirautaverho, joka laskeutuu. Jos ei ole sellaista, voi käyttää puuvanerilevyä tai ainakin teipata ikkunat joka puolelta, jotta ne pysyvät rikkoutuessaan paikoillaan eivätkä pirstaloidu.

Naapuri auttaa hädässä

Kouluista ja kirkoista on tehty suojia, joihin ihmiset voivat halutessaan mennä. Toinen yleinen pakopaikka on naapuri.

– Jos koti on ihan rikki, katto ja seinät lähtevät, on pakko juosta. Juttelimme aiemmin aika monen naapurin kanssa. Sovimme, että saa tulla koputtamaan, jos ikkunat menevät rikki tai jotain muuta tapahtuu.

Grünfelderin mukaan saarella on koettu pienempiä myrskyjä pari vuotta sitten, mutta viime vuodet ovat olleet rauhallisia.

– Ihmiset ovat sinänsä tottuneita. He ajattelevat vain, että jaha, täytyy mennä kauppaan, ja tietävät mitä sieltä pitää ostaa. Kukaan ei silti pidä myrskystä. Kaikki miettivät, mihin auton ja muut asiat saa turvaan.